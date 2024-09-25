Гейниш и Чигирев вошли в список участников Гран-при Франции

Бывшие российские фигуристы Гейниш и Чигирев выступят на Гран-при Франции.

Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев вошла в список участников этапа.

С нынешнего сезона Гейниш и Чигирев представляют сборную Узбекистана.

Гран-при Франции пройдет с 1 по 3 ноября в Анже.