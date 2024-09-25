Гейниш и Чигирев вошли в список участников Гран-при Франции
Бывшие российские фигуристы Гейниш и Чигирев выступят на Гран-при Франции.
Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев вошла в список участников этапа.
С нынешнего сезона Гейниш и Чигирев представляют сборную Узбекистана.
Гран-при Франции пройдет с 1 по 3 ноября в Анже.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
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