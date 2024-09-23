Гейниш и Чигирев вошли в список участников этапа Гран-при в Канаде

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев , выступающие в паре, вошли в список участников второго этапа международного Гран-при.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут с 25 по 27 октября в канадском Галифаксе.

С нынешнего сезона Гейниш и Чигирев представляют сборную Узбекистана. В мае их переход утвердила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Гейниш и Чигирев встали в пару в 2022 году, они призеры чемпионата Москвы, победители этапа Кубка Москвы и призеры мемориала Панина-Коломенкина.