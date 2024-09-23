Гейниш и Чигирев вошли в список участников этапа Гран-при в Канаде
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в паре, вошли в список участников второго этапа международного Гран-при.
Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут с 25 по 27 октября в канадском Галифаксе.
С нынешнего сезона Гейниш и Чигирев представляют сборную Узбекистана. В мае их переход утвердила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Гейниш и Чигирев встали в пару в 2022 году, они призеры чемпионата Москвы, победители этапа Кубка Москвы и призеры мемориала Панина-Коломенкина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
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