  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
17

Гейниш и Чигирев вошли в список участников этапа Гран-при в Канаде

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в паре, вошли в список участников второго этапа международного Гран-при.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут с 25 по 27 октября в канадском Галифаксе.

С нынешнего сезона Гейниш и Чигирев представляют сборную Узбекистана. В мае их переход утвердила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Гейниш и Чигирев встали в пару в 2022 году, они призеры чемпионата Москвы, победители этапа Кубка Москвы и призеры мемориала Панина-Коломенкина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
logoГран-при
logoГран-при Канады
пары
сборная Узбекистана
Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кам и О’Ши выиграли турнир John Nicks Pairs Challenge в США, Ефимова и Митрофанов 2-е, Гейниш и Чигирев – 3-и
95 сентября, 06:20
Гейниш и Чигирев заняли 2-е место в короткой программе на турнире John Nicks Pairs Challenge в США
184 сентября, 06:46
Левито, Чха Чжун Хван, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Гейниш и Чигирев, Фир и Гибсон выступят на турнире Nebelhorn Trophy
1526 августа, 09:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тарасова о том, готова ли помочь Загитовой в ее школе: «Для начала надо, чтобы она мне предложила»
426 минут назад
Кубок Санкт-Петербурга. Угожаев лидирует после короткой программы, Строганов – 2-й, Даниелян – 7-й, Соловьев – 8-й
19сегодня, 13:22
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 12:50
Сатоко Мияхара стала одним из директоров Федерации конькобежного спорта Японии
7сегодня, 12:50
Плющенко о первенстве Мособласти: «Костылева впервые в своей истории исполнила три четверных в произвольной. Это наши маленькие шаги вперед»
38сегодня, 12:44
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1021 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26