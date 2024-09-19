Глеб Лутфуллин исполнил каскад из двух четверных сальховов на тренировке

Российский фигурист Глеб Лутфуллин исполнил каскад из двух четверных сальховов через ойлер.

20-летний спортсмен опубликовал видео в своем телеграм-канале.

Ранее Лутфуллин выступил на контрольных прокатах сборной России. В прошедшем сезоне он занимал седьмое место на Спартакиаде.