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  • Ренат Лайшев: «Надо заканчивать всю эту бодягу, которую развела WADA, продолжать любить Валиеву и относиться к ней как к величайшей спортсменке»
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Ренат Лайшев: «Надо заканчивать всю эту бодягу, которую развела WADA, продолжать любить Валиеву и относиться к ней как к величайшей спортсменке»

Лайшев прокомментировал новость о заключении эксперта в пользу версии Валиевой.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«Надо заканчивать всю эту бодягу, которую развела WADA, продолжать любить Камилу Валиеву и относиться к ней как к величайшей спортсменке в фигурном катании и хорошему человеку.

Надо помогать девочке двигать ее историю и судьбу в спорте и другой карьере, что она выберет сама.

Надо забыть о вранье и передрягах, которые устраивает Запад! Они хотят нас все еще как-то зацепить, а нам нужно думать, как развивать российский спорт в альтернативных играх.

Нужно и дальше без них развиваться во всех видах спорта», — президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. 

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
logoдопинг
logoWADA
женское катание
logoКамила Валиева
logoРенат Лайшев
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