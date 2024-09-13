Ренат Лайшев: «Надо заканчивать всю эту бодягу, которую развела WADA, продолжать любить Валиеву и относиться к ней как к величайшей спортсменке»
По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
«Надо заканчивать всю эту бодягу, которую развела WADA, продолжать любить Камилу Валиеву и относиться к ней как к величайшей спортсменке в фигурном катании и хорошему человеку.
Надо помогать девочке двигать ее историю и судьбу в спорте и другой карьере, что она выберет сама.
Надо забыть о вранье и передрягах, которые устраивает Запад! Они хотят нас все еще как-то зацепить, а нам нужно думать, как развивать российский спорт в альтернативных играх.
Нужно и дальше без них развиваться во всех видах спорта», — президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
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