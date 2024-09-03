Чикмарева и Янченков пропустят контрольные прокаты из-за травмы партнерши

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков пропустят контрольные прокаты из-за травмы

«На днях Катя получила травму правого коленного сустава», – рассказал Янченков.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Чикмарева и Янченков не вошли в предварительный состав.