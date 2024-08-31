Короткая программа Евгения Семененко поставлена под саундтрек из фильма «Дюна»
Семененко в короткой программе будет выступать под саундтрек из фильма «Дюна».
Об этом рассказала тренер фигуриста Татьяна Мишина.
«Короткая программа Евгения поставлена под музыку из «Дюны», ставили с зарубежными хореографом. Корректировки в программе еще будут, и костюм еще будет корректироваться.
Это не окончательно отработанный вариант, для этого и катались на петербургских прокатах, чтобы до основных стартов сделать корректировки. И судьи наши были, послушали все их советы.
Вчера произвольную откатали; удачнее, чем короткую. Женя вчера хорошо откатал, и Глеб (Лутфуллин) хорошо, со сложными прыжками. Женя планирует выступить на контрольных прокатах сборной России», — сказала Мишина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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