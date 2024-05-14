Татьяна Мишина о том, продолжит ли Семененко работать над четверным акселем: «Все будет зависеть от его формы. Желание у него было»

Теги сборная России травмы мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Фигурное катание

Татьяна Мишина рассказала, продолжит ли Евгений Семененко учить четверной аксель.

В апреле фигурист получил травму голеностопа, исполняя этот прыжок на тренировке.

– Женя тренируется, он восстановился. О программах пока рано говорить, есть разные варианты. Семененко работал с корейским хореографом – интересно, но пока это не окончательный вариант. Сейчас наша группа уходит на отдых.

– Семененко изучал четверной аксель. В дальнейшем он будет работать над этим прыжком?

– Он делал попытки, были более‑менее успешные. К сожалению, на этом элементе он и получил травму. Пока трудно сказать, а дальше все будет зависеть от его формы. Желание у него было, – сказала тренер.

2 комментария
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Да зачем Евгению 4А? Улучшать больше нечего? Попробовал, ещё легко отделался.
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