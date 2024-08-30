Аделия Петросян выступила на презентации хоккейной команды СКА c программой под песню Voila

Аделия Петросян выступила на презентации хоккейной команды СКА

Мероприятие прошло в Ленинградской области.

«Любимая программа Voilà под оркестр и вокал Юлии Дементьевой.

Спасибо за приглашение на презентацию команды CKA и возможность выступить на прекрасной арене клуба «Репино-Ленинское», – написала фигуристка.