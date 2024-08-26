Фан-группа Муравьевой: «Информация, поступившая от журналиста Жукова, о проблемах Сони со спиной является нагло выдуманной ложью»

Фан-группа Муравьевой опровергла информацию о проблемах со спиной у фигуристки.

«Софью начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс», – написал журналист Владислав Жуков.

«Обращение от администрации нашей фан-группы ко всем болельщикам Сони.

Информация, поступившая от журналиста Владислава Жукова, о проблемах Сони со спиной является нагло выдуманной ложью.

Мы призываем всех вас впредь аккуратнее относиться к информации, поступаемой от Владислава Жукова и подобного рода «журналистов», и не распространять слухи про Соню», – заявили в фан-группе .