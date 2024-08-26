Фан-группа Муравьевой: «Информация, поступившая от журналиста Жукова, о проблемах Сони со спиной является нагло выдуманной ложью»

Теги сборная России травмы женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фан-группа Муравьевой опровергла информацию о проблемах со спиной у фигуристки.

«Софью начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс», – написал журналист Владислав Жуков.

«Обращение от администрации нашей фан-группы ко всем болельщикам Сони.

Информация, поступившая от журналиста Владислава Жукова, о проблемах Сони со спиной является нагло выдуманной ложью.

Мы призываем всех вас впредь аккуратнее относиться к информации, поступаемой от Владислава Жукова и подобного рода «журналистов», и не распространять слухи про Соню», – заявили в фан-группе Муравьевой.

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62 комментария
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Информация оказалась немного неточна. Проблемы были не со спиной, а с головой и не у Муравьевой, а у Жукова.
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Так это фан-группа Муры, а не официальная инфа от нее) Жуков пишет, что АП не будет сейчас официально признавать проблемы, но очевидно что они есть
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«Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом».
«Медведи?»
«Ну не мамонты же».
«А почему же тогда все это выросло у оленя?» (с)
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+34
Хорошо, что нет травмы. Значит, скоро увидим Соню на контрольных прокатах
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Через две с небольшим недели увидим, что там со спиной у Софьи. Или не со спиной...или не у Софьи))))
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Ждём опровержения от Жилиной.
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Ответ Raphanus
Интересно, а кто уполномочил какую-то фан-группу делать заявления от имени спортсмена?
А Жукова о состоянии того же спортсмена?
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Призыв ясен, но по сути так же голословен: на слова Сони фан-группа не ссылается, например.
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Ответ Мороженко
Я и не приписываю, а говорю то что вижу. Жуков часто врёт, но в данном случае вы решили ему верить, почему же. Тем более информация не от АП, а от оф, фан-группы
Когда Жуков врет про ТШТ, это нормально, а про АП - низзя, низзя, не верьте. ;))
ЗЫ: нормальные болельщики давно инфу от всяких Жуковых и прочих Имамовых воспринимают как заведомую ложь и ждут информацию из официальных источников.
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и вот начинается битва за правду о состоянии спины Муравьевой...
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Что ещё раз подтверждает и убеждает нас не в первый раз, что хейт и хайп Жукова, это его основной вид деятельности.
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Почему то Жукову верю больше.
А фан группа просто обеляет тренер кий штаб
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Ответ Дружба11
Джесси,неужели Соня с Мамочкой не уйдут из этого ада пошлости, барского средневековья и неадекватности к спортсменам.А Михайлов что там сидит-талантливый тренер-уже есть имя-зачем им все это болото,причем Михайлов еще и достаточно харизматичен, в будущем эти черты будут еще более проявляться-ужасно жалко его-трудится, а все сливки носатого понтовщика
Было бы плохо , ушел . Значит все устраивает . У него и манеры и стиль одежды даже стали похожими на Плющенко .
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Ответ Мороженко
Это официальная фан-группа, они на связи с Соней. Странно верить Жукову от Неизвестного источника и не верить оф.информации. Тут скорее сезон покажет. Как же вам хочется, что бы травма была
Вы свои желания насчет травм другим не приписывайте, а в АП врут всегда и отговорки находят
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Эти администрации фан-групп такие потешные в своей важности, особы приближенные к звездному телу! А уж если звезда лайк поставила, то пиши-пропало.
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Ну слава богу!!! Здоровья Соне и отличного сезона!
+11
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Ответ nina1212
у фигуристов не может быть все хорошо со здоровьем) Все они через боль тренируются, тем более кто 16+ У кого то больше проблем, у кого то меньше
Интересно, что когда дело касается ТШТ, сразу набегает туча комментаторов с воплями "опять Тутберидзе поломала"
+13
-5
+8
То есть мы ждём больших успехов от Муравьёвой? Ну хорошо, если так.
+13
-5
+8
Ответ Olga.t
Жуков конечно личность неоднозначная, но и нельзя быть уверенным, что он сказал неправду. Т.е. Жуков врет, а фангруппа обладает правдивыми знаниями? Если у Сони всё хорошо со спиной и в целом со здоровьем, все будут только рады увидеть её в сезоне.
Фан-группа часто в контакте со спортсменом, чтобы те же подарки передавать, в отличие от Жукова.

Так что да, в данном случае им верится больше.
+10
-3
+7
Может быть, он перепутал Соню с Вероникой?
+7
-1
+6
Лишь бы это была правдой! Держу кулачки за Сонечку.
+12
-6
+6
Ответ N-fox
Тогда хотелось бы опровержения от самой Сони. Надеюсь у нее все хорошо. А вот от репутации академии уже ничего не осталось.
у фигуристов не может быть все хорошо со здоровьем) Все они через боль тренируются, тем более кто 16+
У кого то больше проблем, у кого то меньше
+8
-2
+6
Ответ Zhuuuzhik
Фан-группа часто в контакте со спортсменом, чтобы те же подарки передавать, в отличие от Жукова. Так что да, в данном случае им верится больше.
Это несерьёзно, ну правда.
С чего вдруг фанаткам будут раскрывать инфу о здоровье спортсмена.
Я не говорю, что Жуков прав, но и верить фан-группе точно не стОит.

До контрольных прокатов рукой подать, всё увидим сами.
Соне однозначно здоровья и успешных прокатов.
+11
-5
+6
Интересно, а кто уполномочил какую-то фан-группу делать заявления от имени спортсмена?
+17
-12
+5
Настоящий журнализд.
Без вопросов.
+6
-2
+4
Ответ Дружба11
Джесси,неужели Соня с Мамочкой не уйдут из этого ада пошлости, барского средневековья и неадекватности к спортсменам.А Михайлов что там сидит-талантливый тренер-уже есть имя-зачем им все это болото,причем Михайлов еще и достаточно харизматичен, в будущем эти черты будут еще более проявляться-ужасно жалко его-трудится, а все сливки носатого понтовщика
Я думаю, у них контракт, тоже, наверное, на10 лет.
+8
-4
+4
Ответ Olga.t
Жуков конечно личность неоднозначная, но и нельзя быть уверенным, что он сказал неправду. Т.е. Жуков врет, а фангруппа обладает правдивыми знаниями? Если у Сони всё хорошо со спиной и в целом со здоровьем, все будут только рады увидеть её в сезоне.
Жуков своим хайпожорством уже себя настолько дискредитировал, что его инфе зачастую грош цена. Что касается фангрупп чьих бы то ни было, то я от них далёк.
+6
-3
+3
Ответ Док Аксель
Что ещё раз подтверждает и убеждает нас не в первый раз, что хейт и хайп Жукова, это его основной вид деятельности.
Жуков конечно личность неоднозначная, но и нельзя быть уверенным, что он сказал неправду. Т.е. Жуков врет, а фангруппа обладает правдивыми знаниями?
Если у Сони всё хорошо со спиной и в целом со здоровьем, все будут только рады увидеть её в сезоне.
+10
-7
+3
Ответ V__k
Так это фан-группа Муры, а не официальная инфа от нее) Жуков пишет, что АП не будет сейчас официально признавать проблемы, но очевидно что они есть
Жуков пишет: UPD. Связался с Софьей Муравьевой - она информацию про спину не подтверждает. А вот болезнь, по словам спортсменки, действительно была.
Ну конечно не подтверждает. И не подтвердит, пока не снимется с прокатов. А может и тогда не подтверит - придумают очередной грипп. Посмотрим. Муравьевой - только здоровья. Жаль ее, загнется с этой зоне "комфорта, доброты и бережного отношения"
+8
-5
+3
Ответ V__k
Вы свои желания насчет травм другим не приписывайте, а в АП врут всегда и отговорки находят
Я и не приписываю, а говорю то что вижу.
Жуков часто врёт, но в данном случае вы решили ему верить, почему же.
Тем более информация не от АП, а от оф, фан-группы
+11
-8
+3
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