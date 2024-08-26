Фан-группа Муравьевой: «Информация, поступившая от журналиста Жукова, о проблемах Сони со спиной является нагло выдуманной ложью»
Фан-группа Муравьевой опровергла информацию о проблемах со спиной у фигуристки.
«Софью начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс», – написал журналист Владислав Жуков.
«Обращение от администрации нашей фан-группы ко всем болельщикам Сони.
Информация, поступившая от журналиста Владислава Жукова, о проблемах Сони со спиной является нагло выдуманной ложью.
Мы призываем всех вас впредь аккуратнее относиться к информации, поступаемой от Владислава Жукова и подобного рода «журналистов», и не распространять слухи про Соню», – заявили в фан-группе Муравьевой.
«Медведи?»
«Ну не мамонты же».
«А почему же тогда все это выросло у оленя?» (с)
ЗЫ: нормальные болельщики давно инфу от всяких Жуковых и прочих Имамовых воспринимают как заведомую ложь и ждут информацию из официальных источников.
А фан группа просто обеляет тренер кий штаб
Так что да, в данном случае им верится больше.
У кого то больше проблем, у кого то меньше
С чего вдруг фанаткам будут раскрывать инфу о здоровье спортсмена.
Я не говорю, что Жуков прав, но и верить фан-группе точно не стОит.
До контрольных прокатов рукой подать, всё увидим сами.
Соне однозначно здоровья и успешных прокатов.
Без вопросов.
Если у Сони всё хорошо со спиной и в целом со здоровьем, все будут только рады увидеть её в сезоне.
Ну конечно не подтверждает. И не подтвердит, пока не снимется с прокатов. А может и тогда не подтверит - придумают очередной грипп. Посмотрим. Муравьевой - только здоровья. Жаль ее, загнется с этой зоне "комфорта, доброты и бережного отношения"
Жуков часто врёт, но в данном случае вы решили ему верить, почему же.
Тем более информация не от АП, а от оф, фан-группы