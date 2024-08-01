Плющенко о перевернутом флаге на открытии ОИ: «Мир перевернулся с ног на голову, а Олимпиада стала политической игрой. Правительства некоторых стран – вы идете не туда»

Теги Евгений Плющенко Олимпиада-2024 Фигурное катание

Евгений Плющенко высказался об открытии Олимпийских игр-2024 в Париже.

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр повесили в перевернутом виде.

«Блестящая история про перевернутый олимпийский флаг на открытии. Такие совпадения – это как знаки, которые показывают: «Люди, очнитесь!»

И даже не люди, а правительства некоторых стран – вы идете не туда. Поэтому креатив, который сделали – это прекрасно. Мы должны свою линию тоже гнуть. Мы должны отстаивать свои интересы.

И вообще, мир перевернулся с ног на голову, а Олимпиада стала политической игрой. К сожалению, это затронуло наших спортсменов. Мы все знаем: российские спортсмены – это лидеры. Это самая сильная сборная в мире.

Таким способом нас пытаются ущемить, зажать, что-то показать. Я верю, что справедливость восторжествует, и мы вернемся на Олимпиаду и докажем наш серьезный статус, статус лидеров.

Что касается наших спортсменов, которые поехали под нейтральным флагом – это правильное решение, нужно отстаивать наши позиции. Все мы прекрасно знаем, что это российские спортсмены, все мы за них переживаем и болеем», – написал двукратный олимпийский чемпион. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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21 комментарий
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Че, Женек, не все билеты на твои мегашоу выкупили,приходиться целовать зад еще усерднее?
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Плющ сам давно перевернулся и переобулся с ног - на голову, которая у него явно ущемилась не туда. А очередной пук-сренк про чужие правительства - это уже лвл оДНОклассников и спичей бабулек у подъездов.
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"А вообще я открытие не смотрел"- добавил Евгей
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Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
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А нераскрытое кольцо в Сочи тогда знак чего?
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"Там все очень плохо, пошлость, политика, дурной вкус. Смотрел весь день и понял, как же хорошо, что мы всего этого не видим. Нам там делать нечего, но надеюсь скоро нас туда пустят."
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Ответ Wokulski
А нераскрытое кольцо в Сочи тогда знак чего?
Пятое кольцо - пятый срок.
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Ага, а у нас свой путь, особенный, тернистый,да?Чешет языком, и одновременно сосëт чупу, кому надо
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На спортс была новость как итальянскую боксершу избила на ринге боксёрша из Алжира, которая биологический мужчина, но является трансом ибо считает себя женщиной?
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Мы все время говорим, что они идут не туда, но почему-то мы постоянно меняем курс.
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Что сосут чемпионы?
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Помните, как говорил Штирлиц: "Запоминается последняя фраза". В данном случае, последнее высказывание про открытие Олимпиады. Стратегия, однако)
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ещё один нарисовался)бабки нужны, Женька?😂
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Жаль, что официальные микрофоны и камеры наведены сегодня только беспринципных оппортунистов
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Припозднился 😏
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И это всё так уж очень политкорректно...
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ни один неблагодарный иностранный фигурист, приехавший в комплекс АП на дорогостоящие летние сборы, не будет знать, как «правильно» заниматься фигурным катанием, как продемонстрировал наследник, будущий пятикратный ?
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"правительства некоторых стран – вы идете не туда." На кого он намекает?
"Поэтому креатив, который сделали – это прекрасно." Это он про игры БРИКС?
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Из... на коньках
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Смело. Если я его правильно понял.
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