Плющенко о перевернутом флаге на открытии ОИ: «Мир перевернулся с ног на голову, а Олимпиада стала политической игрой. Правительства некоторых стран – вы идете не туда»

Евгений Плющенко высказался об открытии Олимпийских игр-2024 в Париже.

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр повесили в перевернутом виде.

«Блестящая история про перевернутый олимпийский флаг на открытии. Такие совпадения – это как знаки, которые показывают: «Люди, очнитесь!»

И даже не люди, а правительства некоторых стран – вы идете не туда. Поэтому креатив, который сделали – это прекрасно. Мы должны свою линию тоже гнуть. Мы должны отстаивать свои интересы.

И вообще, мир перевернулся с ног на голову, а Олимпиада стала политической игрой. К сожалению, это затронуло наших спортсменов. Мы все знаем: российские спортсмены – это лидеры. Это самая сильная сборная в мире.

Таким способом нас пытаются ущемить, зажать, что-то показать. Я верю, что справедливость восторжествует, и мы вернемся на Олимпиаду и докажем наш серьезный статус, статус лидеров.

Что касается наших спортсменов, которые поехали под нейтральным флагом – это правильное решение, нужно отстаивать наши позиции. Все мы прекрасно знаем, что это российские спортсмены, все мы за них переживаем и болеем», – написал двукратный олимпийский чемпион.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады