Александра Трусова: «Свадьба с Игнатовым будет этим летом. Гостей будет около ста»

Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится этим летом.

Об этом Трусова сообщила на премии телеканала Fashion TV, которую посетила вместе с Игнатовым.

– Недавно вы сообщили радостную новость о том, что скоро женитесь. Назначена ли уже дата свадьбы, как вообще планируете отмечать такое событие?

– Да, назначена. Но не будем говорить, когда.

– Ну примерно – полгода, год?

– Нет, все быстрее. Этим летом.

– А гостей много будет?

– Около ста, – сказала фигуристка.

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»