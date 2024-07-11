Александра Трусова: «Свадьба с Игнатовым будет этим летом. Гостей будет около ста»
Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится этим летом.
Об этом Трусова сообщила на премии телеканала Fashion TV, которую посетила вместе с Игнатовым.
– Недавно вы сообщили радостную новость о том, что скоро женитесь. Назначена ли уже дата свадьбы, как вообще планируете отмечать такое событие?
– Да, назначена. Но не будем говорить, когда.
– Ну примерно – полгода, год?
– Нет, все быстрее. Этим летом.
– А гостей много будет?
– Около ста, – сказала фигуристка.
Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»
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Нет. Просто смешно и противно от этого жеманства.