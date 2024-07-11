Александра Трусова: «Свадьба с Игнатовым будет этим летом. Гостей будет около ста»

Теги мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится этим летом.

Об этом Трусова сообщила на премии телеканала Fashion TV, которую посетила вместе с Игнатовым. 

– Недавно вы сообщили радостную новость о том, что скоро женитесь. Назначена ли уже дата свадьбы, как вообще планируете отмечать такое событие?

– Да, назначена. Но не будем говорить, когда.

– Ну примерно – полгода, год?

– Нет, все быстрее. Этим летом. 

– А гостей много будет?

– Около ста, – сказала фигуристка. 

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»

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113 комментариев
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Фейс игнатова)), в плен его взяли что ли
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+59
Ответ Arraches
Никогда не была фанатом Трусовой , но сейчас заступлюсь за нее … почему такие нападки и язвительные замечания ? Видно же , что девушка счастлива , светится от радости . Кому то по душе тихие , скромные свадьбы , кому то яркие и пышные . Ну и что ? Это дело молодых . У каждого свой вкус и бюджет .
Мне кажется, поначалу все очень обрадовались за Сашу. Пока не началось реалити-шоу... Уверена, большинство желает ей счастья, просто навязчивая реклама их отношений вызывает обратную реакцию.
+67
-10
+57
Ответ Элен Карташова
Фейс игнатова)), в плен его взяли что ли
Не привык к публичности. До этого кроме пары слов на Кубке Первого канала особо ничего и не говорил, а теперь что ни день, то видео, фото, сториз, интервью - вся жизнь перешла в режим реалити-шоу)
+60
-7
+53
Трусовой пора прекратить глупо жеманничать - это не скажу, то не скажу. Старые замашки из серии "сами все увидите" не монтируются с новым образом жизни в стиле реалити, в которой все напоказ, каждый чих и пук публикуется. "Угадайте, угадайте, угадайте", дурацкий маркетинг
+64
-11
+53
Непыльную работенку Игнатов себе надыбал, стой-улыбайся, не отсвечивай.
+65
-13
+52
На свадьбу в общем-то все равно, интересно другое, как человек, учащийся на журналиста в МГУ способен отвечать лишь односложными словосочетаниями… прям загадка
+50
-11
+39
Продюсер свадьбы, видимо, тоже Рудковская... хватка, конечно, у нее железная. Ребята у нее под колпаком.
+46
-10
+36
Никогда не была фанатом Трусовой , но сейчас заступлюсь за нее … почему такие нападки и язвительные замечания ? Видно же , что девушка счастлива , светится от радости . Кому то по душе тихие , скромные свадьбы , кому то яркие и пышные . Ну и что ? Это дело молодых . У каждого свой вкус и бюджет .
+58
-24
+34
Господи, как же жаль Макара. Макар, моргни два раза, если тебя взяли в плен. Или надень желтое!
+52
-21
+31
Брак по расчёту. Макар, удачи!
+37
-13
+24
Из троицы ТЩК у двоих мужья подкаблучники. Интересно, как у Ани сложится?
+25
-5
+20
Искренностью и не пахнет.
+40
-20
+20
А помните на спортсе была потрясающая рубрика, где собирали все новости за день про соцсети фигуристов. И все это было в одной новости. Не в ста разных, а в одной.
+20
-1
+19
Посмотрела я так называемый "влог" 😁. Имхо, такое отношение дамы на геленвагене Макарке надоест года через полтора-два)))). Больше ни за какие деньги 🤣
+25
-6
+19
Истину вам глаголю: 24.08.24
)
+22
-3
+19
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Непыльную работенку Игнатов себе надыбал, стой-улыбайся, не отсвечивай.
Да пельмешки подавай🤓
+24
-8
+16
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Непыльную работенку Игнатов себе надыбал, стой-улыбайся, не отсвечивай.
Ну так. Пацан к успеху шел.
+20
-4
+16
Игнатов как выпускник школы
+20
-5
+15
Ответ Jessi
Комментарий удален модератором
Кто такая трусова, там только 1% знают и то не факт
+26
-11
+15
Ответ hqdsgyj5xc
Господи, как же жаль Макара. Макар, моргни два раза, если тебя взяли в плен. Или надень желтое!
Вообще не жаль) осознанно выбрал гелик
+17
-3
+14
Трусова думает, что таинственность держит всех в напряжении?
Нет. Просто смешно и противно от этого жеманства.
+18
-5
+13
Ответ annet90
Также как человек не умеющий 2 слова в предложение связать закончил РАНХиГС с отличием😆😆😆
Так человек хотя бы учился на продюсера в РАНХиГС, и её за это заклеймили позором. А тут замахнулись на журналиста. И ничего, тишина, всех устраивает
+15
-4
+11
Ответ N-fox
Продюсер свадьбы, видимо, тоже Рудковская... хватка, конечно, у нее железная. Ребята у нее под колпаком.
Яна будет свадебным распорядителем))
+15
-5
+10
Ответ garovatat
Трусовой пора прекратить глупо жеманничать - это не скажу, то не скажу. Старые замашки из серии "сами все увидите" не монтируются с новым образом жизни в стиле реалити, в которой все напоказ, каждый чих и пук публикуется. "Угадайте, угадайте, угадайте", дурацкий маркетинг
Там больше предложить нечего будущему журналисту из МГУ
+14
-4
+10
Куда еще макар телят не гонял?
+15
-5
+10
Блинчик уже спланировал, как свадьбу расстроить
+17
-7
+10
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
С доходами у нее точно лучше
+14
-5
+9
Ответ тучка60
Из троицы ТЩК у двоих мужья подкаблучники. Интересно, как у Ани сложится?
Аня умная
+11
-3
+8
Ответ lika11
На свадьбу в общем-то все равно, интересно другое, как человек, учащийся на журналиста в МГУ способен отвечать лишь односложными словосочетаниями… прям загадка
Также как человек не умеющий 2 слова в предложение связать закончил РАНХиГС с отличием😆😆😆
+17
-9
+8
Саше уж замуж невтерпеж!
+21
-14
+7
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