Синицина о роли Людмилы в шоу Навки: «Для меня этот образ очень органичен, он отражает мой внутренний мир. Люблю добрых героев»
Виктория Синицина рассказала, что образ Людмилы отражает ее внутренний мир.
Фигуристка выступает в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.
«Вчера мы первый раз в этом сезоне вышли на этот лед и это совершенно волшебное чувство – волнительное ожидание старта нового сезона и воспоминания о прошлых гастролях!
В этом сезоне я исполняю роль Людмилы и должна отметить, что для меня этот образ очень органичен, он отражает мой внутренний мир. Я люблю добрых героев – они соответствуют моему мироощущению. Нигде не нужно притворяться!» – сказала Синицина.