Синицина о роли Людмилы в шоу Навки: «Для меня этот образ очень органичен, он отражает мой внутренний мир. Люблю добрых героев»

Теги Татьяна Навка Виктория Синицина ледовые шоу Фигурное катание

Виктория Синицина рассказала, что образ Людмилы отражает ее внутренний мир.

Фигуристка выступает в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.

«Вчера мы первый раз в этом сезоне вышли на этот лед и это совершенно волшебное чувство – волнительное ожидание старта нового сезона и воспоминания о прошлых гастролях!

В этом сезоне я исполняю роль Людмилы и должна отметить, что для меня этот образ очень органичен, он отражает мой внутренний мир. Я люблю добрых героев – они соответствуют моему мироощущению. Нигде не нужно притворяться!» – сказала Синицина.

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