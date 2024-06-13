Синицина о роли Людмилы в шоу Навки: «Для меня этот образ очень органичен, он отражает мой внутренний мир. Люблю добрых героев»

Виктория Синицина рассказала, что образ Людмилы отражает ее внутренний мир.

Фигуристка выступает в шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.

«Вчера мы первый раз в этом сезоне вышли на этот лед и это совершенно волшебное чувство – волнительное ожидание старта нового сезона и воспоминания о прошлых гастролях!

В этом сезоне я исполняю роль Людмилы и должна отметить, что для меня этот образ очень органичен, он отражает мой внутренний мир. Я люблю добрых героев – они соответствуют моему мироощущению. Нигде не нужно притворяться!» – сказала .