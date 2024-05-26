Александр Энберт: «Сложно представить, что кто‑то в мире составит конкуренцию Петросян в женском катании»
Александр Энберт считает, что Аделии Петросян нет равных среди фигуристок.
«Сложно представить, что кто‑то в мире составит конкуренцию Аделии Петросян в женском одиночном катании. Ее набор из четверных прыжков и катание являются лучшими в мире.
По прошествии этого сезона также тяжело представить, что фавориты международных турниров в парах будут на равных бороться с Мишиной/Галлямовым и Бойковой/Козловским.
Конечно, решают очные противостояния, но смоделировать ситуацию, где будет равная борьба, мне сложно», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.
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Смысл моделировать ситуации, если допуска нет и не будет? Душу травить спортсменам?