Александр Энберт: «Сложно представить, что кто‑то в мире составит конкуренцию Петросян в женском катании»

Александр Энберт считает, что Аделии Петросян нет равных среди фигуристок.

«Сложно представить, что кто‑то в мире составит конкуренцию Аделии Петросян в женском одиночном катании. Ее набор из четверных прыжков и катание являются лучшими в мире.

По прошествии этого сезона также тяжело представить, что фавориты международных турниров в парах будут на равных бороться с Мишиной/Галлямовым и Бойковой/Козловским.

Конечно, решают очные противостояния, но смоделировать ситуацию, где будет равная борьба, мне сложно», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.

В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы