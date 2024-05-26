Александр Энберт: «Сложно представить, что кто‑то в мире составит конкуренцию Петросян в женском катании»

Теги сборная России Александр Энберт пары женское катание Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Аделия Петросян Фигурное катание

Александр Энберт считает, что Аделии Петросян нет равных среди фигуристок.

«Сложно представить, что кто‑то в мире составит конкуренцию Аделии Петросян в женском одиночном катании. Ее набор из четверных прыжков и катание являются лучшими в мире.

По прошествии этого сезона также тяжело представить, что фавориты международных турниров в парах будут на равных бороться с Мишиной/Галлямовым и Бойковой/Козловским.

Конечно, решают очные противостояния, но смоделировать ситуацию, где будет равная борьба, мне сложно», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.

В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Петросян, как и парники, отстанены от международных соревнований, так что в мире в ближайшее время с ними никому не придётся бороться.
+10
-2
+8
Не знаю, смотря, как оценивать. Адель хороша, но ее ультраси могут оценить иначе, чем в России.
+6
-1
+5
==Конечно, решают очные противостояния, но смоделировать ситуацию, где будет равная борьба, мне сложно», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.==
Смысл моделировать ситуации, если допуска нет и не будет? Душу травить спортсменам?
+5
-2
+3
Катание Петросян не лучшее даже в России.
+7
-4
+3
К чему это здесь? Аделии не будет на МС или Энберт не в курсе. А вообще нужно перестать говорить наперёд. Разве кто-то мог подумать, что на Олимпиаде Каори будет впереди Камилы, я понимаю, что если бы....поэтому не надо никого заранее затаскивать на пьедестал. Мне очень жаль, что наши девочки будут МС смотреть только на экране.
+5
-3
+2
Почему сложно? Шайдоров делает много квадов, но проигрывает Брауну и Васильевсу. Если откроют доступ, то Петросян придется нарабатыаать репутацию и компоненты с нуля
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий