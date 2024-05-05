Галлямов о споре с Дикиджи, что тот до конца лета прыгнет пятерной: «Желаю Владу успехов. Пусть он станет первым фигуристом, который это сделает»

Галлямов пожелал Дикиджи удачи в попытках исполнить пятерной прыжок.

В марте этого года Владислав Дикиджи поспорил с Александром Галлямовым, что прыгнет пятерной. «Мы поспорили на определенные условия, что до конца лета он сделает пятерной прыжок и запишет видео», – сказал тогда Галлямов.

– Ваш спор с Дикиджи в силе? Следишь за его успехами или, возможно, как‑то подкалываешь его на эту тему?

– Недавно подколол его в своем телеграм-канале, но не хочу ни в коем случае давить на него. Понимаю, что можно легко получить травму, ведь пятерной – не просто ультра‑си элемент, а уже что‑то большее.

Не хочу давить морально, психологически, хочу пожелать Владу успехов. Пусть он станет первым фигуристом, который исполнит пятерной прыжок. С удовольствием готов проиграть этот спор, – сказал чемпион мира в парном катании.