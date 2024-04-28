Shaman: «У наших фигуристов нет конкурентов нигде в мире. Очень рад, когда мое творчество становится частью этого вида спорта»

Теги сборная России музыка Кубок Московского спорта Shaman Фигурное катание

Shaman заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов в мире.

Сегодня поп-исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) выступил перед зрителями и участниками финала «Битвы школ» – Кубка Московского спорта по фигурному катанию. 

– Фигурное катание неразрывно связано с музыкой. Для меня фигурное катание и музыка – единое целое. И я очень рад, когда мое творчество становится частью этого вида спорта. Это большая честь для меня. Тем более, что у наших фигуристов нет конкурентов нигде в мире.

– Что можете посоветовать детям, которые мечтают стать олимпийскими чемпионами?

– До конца делать свое дело и с полной отдачей. Нужно быть фанатом своего дела, что бы ни случилось. Каждый человек должен внутри себя, выбирая занятие, ответить на вопрос, готов ли идти до конца в этом направлении. И если он готов, то никогда не надо сворачивать.

– Расскажите о своих пересечениях с фигуристами в жизни.

– Не так давно, пару лет назад я участвовал в ледовом шоу Евгения Плющенко. Мне посчастливилось исполнить там несколько своих песен, а наши великолепные фигуристы катали под них номера. Это было очень приятно. И очень красиво, – сказал певец. 

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15 комментариев
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Я, конечно, не читал, но где смайлик с блевотиной?
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Что делает эта спортивная новость на нашем музыкальном сайте?
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Пора уже выслушать гуру спорта - Владимира Соловьева .
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Конкурентов нет, потому что нигде не участвуют.
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Ма бой
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Почему не сделали отдельную тему с Битвы школ?! Это же спортивный портал или таки нет??
Такие детки классные были, программы
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Я узкий, я иду до конца.
Я узкий, моя кровь от отца.
Я узкий, всему миру на зло.
Я узкий и мне повезло.

Шаман, он же Дронов. Всегда боготворивший Запад и западную музыку)
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Мой ♂boy♂
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Уровень стыда …Путин
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Что посоветуете детям, чтобы стать олимпийскими чемпионами? Менять спортивное гражданство!
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Теперь и «это» будет здесь??? Приходит время удалить приложение спортс
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Ответ bukvoed33
Shaman- я русский)
я узкий гудкова гораздо лучше
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