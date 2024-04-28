Shaman: «У наших фигуристов нет конкурентов нигде в мире. Очень рад, когда мое творчество становится частью этого вида спорта»
Shaman заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов в мире.
Сегодня поп-исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) выступил перед зрителями и участниками финала «Битвы школ» – Кубка Московского спорта по фигурному катанию.
– Фигурное катание неразрывно связано с музыкой. Для меня фигурное катание и музыка – единое целое. И я очень рад, когда мое творчество становится частью этого вида спорта. Это большая честь для меня. Тем более, что у наших фигуристов нет конкурентов нигде в мире.
– Что можете посоветовать детям, которые мечтают стать олимпийскими чемпионами?
– До конца делать свое дело и с полной отдачей. Нужно быть фанатом своего дела, что бы ни случилось. Каждый человек должен внутри себя, выбирая занятие, ответить на вопрос, готов ли идти до конца в этом направлении. И если он готов, то никогда не надо сворачивать.
– Расскажите о своих пересечениях с фигуристами в жизни.
– Не так давно, пару лет назад я участвовал в ледовом шоу Евгения Плющенко. Мне посчастливилось исполнить там несколько своих песен, а наши великолепные фигуристы катали под них номера. Это было очень приятно. И очень красиво, – сказал певец.
Такие детки классные были, программы
Я узкий, моя кровь от отца.
Я узкий, всему миру на зло.
Я узкий и мне повезло.
Шаман, он же Дронов. Всегда боготворивший Запад и западную музыку)