Серебряный призер Олимпиады-2022 в команде Мисато Комацубара завершила карьеру

Теги танцы на льду сборная Японии Тим Колето Мисато Комацубара ледовые шоу Фигурное катание

Японская фигуристка Мисато Комацубара объявила о завершении карьеры.

Комацубара выступала в танцах на льду с Тимом Колето. Дуэт занял 18-е место на чемпионате мира-2024. Также они стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в командном турнире.

«Хочу поделиться с вами, что я решила завершить свою 23-летнюю спортивную карьеру после чемпионата мира в Монреале в марте 2024 года», – написала Комацубара.

Она добавила, что будет выступать в ледовых шоу вместе с Колето.

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7 комментариев
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Ответ ccc6srcv2n
И кто будет представлять Японию в команднике на ОИ? У парников тоже ситуация тяжелая, могут до ОИ не доехать. Отдают США золото на блюдечке с золотой каемочкой.
Для последних мест подойдет любая новоиспеченная пара, у них там кто то из молодежи есть, хуже точно не будет. Зря япфед не поставила в командник 2022 Дайса с Каной, хоть они и наваляли на ЧЯ в тот год.
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Ответ ccc6srcv2n
И кто будет представлять Японию в команднике на ОИ? У парников тоже ситуация тяжелая, могут до ОИ не доехать. Отдают США золото на блюдечке с золотой каемочкой.
У Японии есть юниорская танцевальная пара, как нибудь накатают
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+2
И кто будет представлять Японию в команднике на ОИ? У парников тоже ситуация тяжелая, могут до ОИ не доехать. Отдают США золото на блюдечке с золотой каемочкой.
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Если бы не командник, так бы и было 18 место ЧМ лучшим достижением в карьере, а так - серебряный призер ОИ ))
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А Тим Колето не завершил?))
Всё-таки они парой вроде как закончили, и писать о завершении только одного из партнёров – странновато)
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