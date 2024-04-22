Серебряный призер Олимпиады-2022 в команде Мисато Комацубара завершила карьеру
Японская фигуристка Мисато Комацубара объявила о завершении карьеры.
Комацубара выступала в танцах на льду с Тимом Колето. Дуэт занял 18-е место на чемпионате мира-2024. Также они стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в командном турнире.
«Хочу поделиться с вами, что я решила завершить свою 23-летнюю спортивную карьеру после чемпионата мира в Монреале в марте 2024 года», – написала Комацубара.
Она добавила, что будет выступать в ледовых шоу вместе с Колето.
Всё-таки они парой вроде как закончили, и писать о завершении только одного из партнёров – странновато)