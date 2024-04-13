Максим Траньков: «Стеллато-Дудек – не феномен. Сейчас будет еще проще, если уберут прыжки, поддержки, то можно и до 50 лет кататься»

Теги Максим Траньков чемпионат мира по фигурному катанию сборная Канады пары Максим Дешам Деанна Стеллато-Дудек Фигурное катание

Траньков заявил, что не считает феноменом чемпионство 40-летней Стеллато-Дудек.

Канадская фигуристка, выступающая в паре с Максимом Дешамом, выиграла золото чемпионата мира в Монреале.

– В сложившейся ситуации для меня Деанна Стеллато-Дудек – не феномен. Во-первых, такая вот конкуренция, во-вторых, она выступала в своей стране.

Для меня по прокату венгры (Павлова/Святченко) – чемпионы мира, две программы скатаны чисто, со сложными элементами, со всем набором.

Но так складывается парное катание. Сейчас будет ещё проще, если уберут прыжки, поддержки, то можно и до 50 лет кататься.

– Фактор домашнего судейства играет роль.

– Да, это не секрет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков

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2 комментария
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Это он на свою золотую ОИ медаль намекает? Домашнее судейство.
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Он не шутит? как это без прыжков и поддержек? во всем должна быть мера.
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