Максим Траньков: «Стеллато-Дудек – не феномен. Сейчас будет еще проще, если уберут прыжки, поддержки, то можно и до 50 лет кататься»

Траньков заявил, что не считает феноменом чемпионство 40-летней Стеллато-Дудек.

Канадская фигуристка, выступающая в паре с Максимом Дешамом, выиграла золото чемпионата мира в Монреале.

– В сложившейся ситуации для меня – не феномен. Во-первых, такая вот конкуренция, во-вторых, она выступала в своей стране.

Для меня по прокату венгры (Павлова/Святченко) – чемпионы мира, две программы скатаны чисто, со сложными элементами, со всем набором.

Но так складывается парное катание. Сейчас будет ещё проще, если уберут прыжки, поддержки, то можно и до 50 лет кататься.

– Фактор домашнего судейства играет роль.

– Да, это не секрет, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

«Пойду праздновать в бутик «Шанель». Она выиграла фигурный ЧМ в 40 лет!