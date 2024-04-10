Александр Энберт: «Начинать учить четверные выбросы точно нужно. При высокой конкуренции это может стать чем-то значимым»

Александр Энберт считает, что парникам нужно тренировать четверной выброс..

Ранее Александр Галлямов сообщил, что вместе с Анастасией Мишиной работает над этим элементом.

«Мы неизбежно придем к четверным выбросам. Начинать их учить точно нужно. Сейчас, может быть, это высоко не оценивается, но при высокой конкуренции это может стать чем-то значимым.

В российском фигурном катании, учитывая конкуренцию, лишняя пара баллов может стать весомым аргументом.

Сейчас и правда многие задумываются над тем, какая у них физическая и техническая готовность к изучению четверного выброса. Ребята, которые в сборной, могут как минимум задуматься над этим и уже потом решать начинать изучать или нет», – сказал призер ЧМ-2019 в парном катании.