Маргарита Базылюк: «Вдохновляюсь на данный момент Аделией Петросян»

Маргарита Базылюк назвала фигуристку, которой вдохновляется.

«Вдохновляюсь на данный момент Аделией Петросян», – сказала .

В прошедшем сезоне Петросян выиграла чемпионат России, Спартакиаду и два этапа Гран-при России.