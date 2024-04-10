Маргарита Базылюк: «Вдохновляюсь на данный момент Аделией Петросян»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк назвала фигуристку, которой вдохновляется.

«Вдохновляюсь на данный момент Аделией Петросян», – сказала Базылюк.

В прошедшем сезоне Петросян выиграла чемпионат России, Спартакиаду и два этапа Гран-при России.

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7 комментариев
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Там ещё спросили у Марго, будет ли у неё в новом сезоне в программе каскад 4-4, на, что она ответила, что в программе точно не будет. Она его отрабатывает на тренировках примерно раз в неделю.
Она сразу после прыжкового чемпионата говорила, что вставлять этот каскад в программу не выгодно, т.к. больше баллов получишь, если прыгать четверные по отдельности в каскадах с тройными, за счет меньшего количества повторов.
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Уже не в первый раз юниорки и новисы называют в фаворитах Аделию, как быстро летит время, ещё вчера она была малышка подающая большие надежды, а уже сегодня чемпионка России и вдохновение для других
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А Аделия, я так думаю, вдохновляется на данный момент Маргаритой Базылюк.
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Марго, мне тоже импонирует Адель, особенно своим вкусом и самоиронией.И Февраль в ее исполнении бесподобен.
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А более юные фигуристки вдохновляются самой Ритой Базылюк.
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Умничка Марго, правильный ориентир выбрала!
А мы ещё помним, как точно на такой же вопрос отвечала сама Аделия))), вроде бы совсем недавно это было, а Адель уже ЧР, двукратная победительница Финала ГПР,--и все мжнр титулы были бы её, если бы была возможность там выступить...
Успешных выступлений в шоу всем нашим девчатам--большим и маленьким,--насыщенного летнего отдыха, а затем и следующего сезона! (Ох, как нескоро он ещё будет!)))
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Ответ Дружба11
Марго, мне тоже импонирует Адель, особенно своим вкусом и самоиронией.И Февраль в ее исполнении бесподобен.
Точно! Моя любимая программа из Аделиных,--на данный момент
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