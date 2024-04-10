Маргарита Базылюк: «Вдохновляюсь на данный момент Аделией Петросян»
Маргарита Базылюк назвала фигуристку, которой вдохновляется.
«Вдохновляюсь на данный момент Аделией Петросян», – сказала Базылюк.
В прошедшем сезоне Петросян выиграла чемпионат России, Спартакиаду и два этапа Гран-при России.
Она сразу после прыжкового чемпионата говорила, что вставлять этот каскад в программу не выгодно, т.к. больше баллов получишь, если прыгать четверные по отдельности в каскадах с тройными, за счет меньшего количества повторов.
А мы ещё помним, как точно на такой же вопрос отвечала сама Аделия))), вроде бы совсем недавно это было, а Адель уже ЧР, двукратная победительница Финала ГПР,--и все мжнр титулы были бы её, если бы была возможность там выступить...
Успешных выступлений в шоу всем нашим девчатам--большим и маленьким,--насыщенного летнего отдыха, а затем и следующего сезона! (Ох, как нескоро он ещё будет!)))