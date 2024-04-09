Щербакова о поездке в Китай: «Было очень много мастер-классов, съемок и деловых встреч. Но было и свободное время, чтобы посетить достопримечательности»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о своей поездке в Китай.

– В феврале вы побывали в Китае. Что была за поездка, как все прошло? Возникли ли олимпийские флешбеки?

– Это была очень насыщенная поездка. Было очень много мастер-классов, съемок и деловых встреч. Но было и свободное время, чтобы посетить достопримечательности и просто погулять.

Также там прошло мероприятие, посвященное годовщине моей победы на Олимпийских играх. И когда мы вместе с болельщиками пересматривали олимпийскую произвольную программу, конечно, у меня было множество приятных эмоций и воспоминаний.

Меня радует тот факт, что сотрудничество между нашими странами стремительно развивается и способствует взаимообогащению культур. Я интересуюсь многим, что связано с Китаем, и даже являюсь представителем китайской технологической компании TCL. Меня впечатляет стремление бренда к постоянному совершенствованию и инновациям в духе лучших китайских традиций, – сказала Щербакова.

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4 комментария
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Реклама в интервью что тоже неплохо.
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