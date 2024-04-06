Тутберидзе будет ведущей второго сезона шоу о похудении «Большие девочки»
Этери Тутберидзе станет ведущей второго сезона шоу о похудении на «Пятнице».
Об этом в своем телеграм-канале рассказала журналист Майя Багрянцева.
Премьера первого сезона шоу «Большие девочки» состоялась в январе.
На протяжении семи недель подряд шоу занимало первое место по популярности на канале.
В скором времени будет объявлен кастинг для участия во втором сезоне.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
А девочки первого сезона все березками стали?