Тутберидзе будет ведущей второго сезона шоу о похудении «Большие девочки»

Теги телевидение сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе станет ведущей второго сезона шоу о похудении на «Пятнице».

Об этом в своем телеграм-канале рассказала журналист Майя Багрянцева. 

Премьера первого сезона шоу «Большие девочки» состоялась в январе.

На протяжении семи недель подряд шоу занимало первое место по популярности на канале. 

В скором времени будет объявлен кастинг для участия во втором сезоне. 

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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20 комментариев
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Вот что с людьми отсутствие международных соревнований делает)
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Если Этери Георгиевна согласилась вести и второй сезон, значит, решила, что определенную пользу большим девочкам она принесла. Удачи в следующем!..
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Наверно неплохая подработка.
А девочки первого сезона все березками стали?
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Ответ Татьяна Семёновна
Если Этери Георгиевна согласилась вести и второй сезон, значит, решила, что определенную пользу большим девочкам она принесла. Удачи в следующем!..
Значит, хорошо заработала
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Ответ Маргарита Михайловна
Растолстевших Валиеву и Трусову будет пытаться привести в нормальный вид.
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Ответ asusp527
Пусть Валиеву похудит😄
Не понимаю таких комментаторов. Сначала пишут, что на 40 килограммовые прыгающие кости смотреть никому не интересно, но зато когда появилась красивая, высокая, статная девушка, обосрали её с ног до головы за внешний вид. Вы определитесь сами, что вам нравится, а что нет. Хотя, всем не угодить в любом случае.
+8
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Ответ polinarmax
Не понимаю таких комментаторов. Сначала пишут, что на 40 килограммовые прыгающие кости смотреть никому не интересно, но зато когда появилась красивая, высокая, статная девушка, обосрали её с ног до головы за внешний вид. Вы определитесь сами, что вам нравится, а что нет. Хотя, всем не угодить в любом случае.
Есть же золотая середина. До 40 кг никому худеть не надо
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Ответ Девочка с севера
Всё денег мало🤦‍♀️
Денег никогда много не бывает)
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не пропадет
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Значит все же есть договоренности ТШТ с Газпроммедиа. Интересно, фигурное на матч уйдет?
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Ответ asusp527
Зачем крайности?...Подобную девушку на лед выпускать опасно, для льда....
Такой бред пишите, особенно про девушек)
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Пишут ,что рейтинг хороший у этой передачи
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Ответ Мороженко
Есть же золотая середина. До 40 кг никому худеть не надо
Камила, как раз таки, очень хорошо выглядела. Многие почему то забыли, что ей 17 (теперь уже почти 18) лет, и что у неё не олимпийский сезон. На фотографиях она выглядела прекрасно, на льду тоже. Просто фанаты привыкли к дюймовочкам, но Камила не обязана подстраиваться под общепринятые стандарты, тем более прыжки у неё были очень красивые и пролётные.
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