Марк Кондратюк: «В какой-то момент Малинина превзойдут, сто процентов. Вопрос времени, появится новый человек, который станет еще лучше»

Марк Кондратюк назвал легендарным прокат Ильи Малинина на чемпионате мира.

Малинин исполнил в произвольной программе на ЧМ шесть четверных прыжков, в том числе аксель. Его итоговый результат составил 333,76 балла.

«Конечно, видел его выступление в произвольной на чемпионате мира. Это легендарный прокат, и я рад, что в мире есть человек, который двигает фигурное катание вперед. Пожалуй, с самой сложной его стороны.

Досягаем ли он? Конечно. В какой-то момент его превзойдут, сто процентов. Вопрос времени. Через какое-то время появится новый человек, который станет еще лучше», – сказал чемпион Европы 2022 года.

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