Марк Кондратюк: «В какой-то момент Малинина превзойдут, сто процентов. Вопрос времени, появится новый человек, который станет еще лучше»
Марк Кондратюк назвал легендарным прокат Ильи Малинина на чемпионате мира.
Малинин исполнил в произвольной программе на ЧМ шесть четверных прыжков, в том числе аксель. Его итоговый результат составил 333,76 балла.
«Конечно, видел его выступление в произвольной на чемпионате мира. Это легендарный прокат, и я рад, что в мире есть человек, который двигает фигурное катание вперед. Пожалуй, с самой сложной его стороны.
Досягаем ли он? Конечно. В какой-то момент его превзойдут, сто процентов. Вопрос времени. Через какое-то время появится новый человек, который станет еще лучше», – сказал чемпион Европы 2022 года.
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Если он удержит свой контент, то он непобедим.
О Ханю не вспоминаю, от него у меня осталось в памяти только то, что длинный и рюши, кругом одни рюши. Я его почти не смотрела.
Спасибо за инфо о командном ЧМ. Запамятовала.
Также Малинин, как я поняла, в Россию, если и приедет, то, неизвестно когда. Может, через четверть века. В качестве туриста. А пока, посмотрела афишу, будет выступать в шоу 9 апреля в Таллине.
Что-то не нашла, а командный чемпионат мира в этом году будет?