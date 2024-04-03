Марк Кондратюк: «В какой-то момент Малинина превзойдут, сто процентов. Вопрос времени, появится новый человек, который станет еще лучше»

Теги сборная России сборная США мужское катание Илья Малинин Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк назвал легендарным прокат Ильи Малинина на чемпионате мира.

Малинин исполнил в произвольной программе на ЧМ шесть четверных прыжков, в том числе аксель. Его итоговый результат составил 333,76 балла.

«Конечно, видел его выступление в произвольной на чемпионате мира. Это легендарный прокат, и я рад, что в мире есть человек, который двигает фигурное катание вперед. Пожалуй, с самой сложной его стороны.

Досягаем ли он? Конечно. В какой-то момент его превзойдут, сто процентов. Вопрос времени. Через какое-то время появится новый человек, который станет еще лучше», – сказал чемпион Европы 2022 года. 

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21 комментарий
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Да, но сейчас Малинин идӗт один. Его особенность в том, что сейчас нет равного ему по силам. Он соревнуется только сам с собой.
Если он удержит свой контент, то он непобедим.
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-4
+9
Ну в этом и суть спорта, что один превосходит другого. Когда-то недосягаемыми казались Плющенко и Ягудин, когда-то Ханю и Чен, теперь - Малинин. То, что все они вдохновляли/вдохновляют подрастающее поколение стимулирует техническое развитие мужского одиночного, это здорово, потому что на мой взгляд главная суть спорта - не стоять на месте и развиваться в техническом плане, каждое новое поколение все больше удивляет и меня это бесспорно радует
+9
0
+9
еще один оракул
+7
-1
+6
Ягудин выиграл ОИ в 2002 с двумя квадами в ПП.Не знаю сколько было у Плющенко в 2006,но у Лайсачека их не было вовсе.Только в 2014 победителем стал фигурист с двумя младшими квадами в пп
+4
0
+4
Ответ private dancer
А у меня другое мнение. Сейчас , кмк, мужское катание подошло к своему пику. А после пика, как известно, вполне вероятен спад.
Спад в целом может и возможен, но отдельные личности всё равно будут стремиться догнать и перегнать Малинина. Нет предела совершенству.
+4
0
+4
Ответ esctyyyyy
Ну в этом и суть спорта, что один превосходит другого. Когда-то недосягаемыми казались Плющенко и Ягудин, когда-то Ханю и Чен, теперь - Малинин. То, что все они вдохновляли/вдохновляют подрастающее поколение стимулирует техническое развитие мужского одиночного, это здорово, потому что на мой взгляд главная суть спорта - не стоять на месте и развиваться в техническом плане, каждое новое поколение все больше удивляет и меня это бесспорно радует
вот именно, вы верно говорите, суть спорта - не стоять на месте и развиваться в техническом плане, вот только если примут новые правила с ограничениями прыжков, все эти прекрасные порывы исчезнут
+3
0
+3
А у меня другое мнение. Сейчас , кмк, мужское катание подошло к своему пику. А после пика, как известно, вполне вероятен спад.
+4
-2
+2
Это безызбежно
+3
-1
+2
Ответ WelGirl
Разве о сокращении речь? Там вроде разрешат повторы одних и тех же прыжков, и собираются увеличить роль компонентов.
Я в каком-то подкасте слышал "инсайд", что собираются убрать один прыжок и заменить его дополнительным хорео элементом.
+2
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+2
Возможно. Уже идут разговоры о пятерных, а о четверном акселе не так давно мечтали только…Тем не менее, рано или поздно, находятся смельчаки, которые мечты делают реальностью.
+2
-1
+1
Тут есть нюанс: если правила изменят, сократят количество прыжков в ПП, то Малинин может остаться рекордсменом надолго.
+2
-1
+1
Ответ тучка60
Спад в целом может и возможен, но отдельные личности всё равно будут стремиться догнать и перегнать Малинина. Нет предела совершенству.
Зато есть предел физических возможностей организма.
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Ответ Лия Лия
Ой ну даже интересно,если не Малинин новатор то кто?Очередной японец катающий под очередные нудли?У Малинина как раз проклевывается свой интересный стиль и это он как раз золотая середина между Ченом и Ханю.Ну а про технику там и говорить нечего. Командный чемпионат мира проходит раз в два года.
Посмотрим. Я уже поняла, что как артист, он для меня не будет представлять интереса. Сразу это вижу. У каждого свой вкус, свой интерес, насчет него мне уже почти все понятно. Посмотрим, правда, кто его знает.
О Ханю не вспоминаю, от него у меня осталось в памяти только то, что длинный и рюши, кругом одни рюши. Я его почти не смотрела.
Спасибо за инфо о командном ЧМ. Запамятовала.
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Ответ Delirium
Я в каком-то подкасте слышал "инсайд", что собираются убрать один прыжок и заменить его дополнительным хорео элементом.
это одна из бредовых инициатив, которых десятки каждый год предлагают... маловероятно, что эта инициатива будет поддержана... нет никаких объективных предпосылок (и аргументов) для сокращения прыжковых элементов....
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Ответ Delirium
Я в каком-то подкасте слышал "инсайд", что собираются убрать один прыжок и заменить его дополнительным хорео элементом.
Какая-то станция "Деградация" если так. Но про повторы я точно слышала, ещё Гуменник комментировал что это тип херня какая-то, упрощать не стоит и он за разнообразие прыжков.
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Ответ Delirium
Тут есть нюанс: если правила изменят, сократят количество прыжков в ПП, то Малинин может остаться рекордсменом надолго.
Разве о сокращении речь? Там вроде разрешат повторы одних и тех же прыжков, и собираются увеличить роль компонентов.
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Ответ private dancer
Зато есть предел физических возможностей организма.
вот это точно... в прыжках в длину его уже более 30 лет преодолеть не могут...
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Марк,но это будешь не ты😸
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Это все понятно. Тем более Малинин это только прыжки. Уже очевидно, какие бы компоненты ему не ставили, тут он может только формально улучшаться, но, новатором не быть.
Также Малинин, как я поняла, в Россию, если и приедет, то, неизвестно когда. Может, через четверть века. В качестве туриста. А пока, посмотрела афишу, будет выступать в шоу 9 апреля в Таллине.
Что-то не нашла, а командный чемпионат мира в этом году будет?
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Маркуша, да ты пророк!
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