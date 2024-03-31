Майя Шегай: «Сейчас я нахожусь в активном поиске партнера. Распались с Шамшуровым без каких‑либо обид»

Теги сборная России танцы на льду Майя Шегай Игорь Шамшуров Фигурное катание

Фигуристка Майя Шегай высказалась о распаде спортивной пары с Игорем Шамшуровым.

В завершившемся сезоне дуэт занял десятое место на чемпионате России и восьмое на первенстве страны среди юниоров. Шегай и Шамшуров тренировались у Константина Безматерных.

«Сейчас я нахожусь в активном поиске партнера. Менять тренерский штаб в планах у меня не было. Распались с Игорем без каких‑либо обид», – сказала Шегай.

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2 комментария
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Успехов в поиске партнёра, конкуренток тьма, за штаб нет смысла держаться.
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