Майя Шегай: «Сейчас я нахожусь в активном поиске партнера. Распались с Шамшуровым без каких‑либо обид»
Фигуристка Майя Шегай высказалась о распаде спортивной пары с Игорем Шамшуровым.
В завершившемся сезоне дуэт занял десятое место на чемпионате России и восьмое на первенстве страны среди юниоров. Шегай и Шамшуров тренировались у Константина Безматерных.
«Сейчас я нахожусь в активном поиске партнера. Менять тренерский штаб в планах у меня не было. Распались с Игорем без каких‑либо обид», – сказала Шегай.