Майя Шегай: «Сейчас я нахожусь в активном поиске партнера. Распались с Шамшуровым без каких‑либо обид»

Фигуристка Майя Шегай высказалась о распаде спортивной пары с Игорем Шамшуровым.

В завершившемся сезоне дуэт занял десятое место на чемпионате России и восьмое на первенстве страны среди юниоров. Шегай и Шамшуров тренировались у Константина Безматерных.

«Сейчас я нахожусь в активном поиске партнера. Менять тренерский штаб в планах у меня не было. Распались с Игорем без каких‑либо обид», – сказала Шегай.