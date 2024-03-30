«Давно мечтала побывать в Ferrari World». Горбачева опубликовала фото из тематического парка в Абу-Даби

Теги сборная России фото женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева показала фото из тематического парка Ferrari World в Абу-Даби.

«Я давно мечтала побывать в Ferrari World. Там есть крутая горка Formula Rossa. Она разгоняется за 5 секунд до 240 км/ч. К сожалению, из-за сильного ветра и плохой погоды она была закрыта.

Остальных горок три. The Flying Aces – прикольная с большой мертвой петлей (63 метра). Turbo Track – взлетаем на 64 метра над землей и сразу вниз. Как свободное падение, но в виде американской горки. Fiorano GT Challenge – два поезда как будто соревнуются друг с другом. Не сильно интересно, скорость до 100 км/час и повороты весьма плавные. Mission Ferrari – необычная, чем-то напоминает Crush’s Coaster и Star Wars в Диснейленде вместе.

В целом, как и во все парки в Арабских Эмиратах, один раз сходить можно, но так как на Formula Rossa я не попала, думаю, все-таки вернусь еще раз.

В Абу-Даби будет Cirque du Soleil в начале мая – еще одна моя маленькая мечта. Не буду загадывать, но хочется, чтобы получилось посетить оба мероприятия. Может, в отпуск со стыковкой полетим», – написала российская фигуристка в своем телеграм-канале.

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10 комментариев
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Вау! Хорошего отдыха Алине! Ждем в следующем сезоне!
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Ответ Железная Леди
С кем она разезжает ? Неужели без родителей?
Насколько мне известно, без нотариально заверенной доверенности от родителей Алину бы ни на один рейс не пустили, а они всегда везде с тренером. Так что родители явно всё согласовали
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+6
Софья Федченко молодец, раскрашивает жизнь Алины яркими красками
+6
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+3
Ответ RusVector
Вау! Хорошего отдыха Алине! Ждем в следующем сезоне!
Алине - скинуть тяготы прошедшего сезона, отлично отдохнуть и с новыми силами готовится к новому сезону, который должен стать , как минимум, не хуже предыдущего !
+7
-4
+3
В этом парке бывала и есть, что вспомнить. Не знаю, как Алина относится к скорости , но моя молодёжь , после этой Formula Rossa сказали , что повторить не желают, хоть за экстримом туда и прибыли и на многих скоростных аттракционах бывали . Алине отличного отдыха , начались каникулы у фигуристов .
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Ответ Анна Беляева
А вы в 16 лет от маминой юбки не отцеплялись? А Алина на отдых ездит с тренером, которая имеет все необходимые документы для сопровождения. И это не секрет, думается, для вас.
В -6 Лет я ездила одна на электричке 30 минут в Москву в школу. А начала с 12 лет ездить одна. Никакие тети меня не сопровождали. Ну тогда времена были другие.
Напрасно вы лезите в бочку, все таки у Алины есть родители.
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