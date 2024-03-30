«Давно мечтала побывать в Ferrari World». Горбачева опубликовала фото из тематического парка в Абу-Даби

Алина Горбачева показала фото из тематического парка Ferrari World в Абу-Даби.

«Я давно мечтала побывать в Ferrari World. Там есть крутая горка Formula Rossa. Она разгоняется за 5 секунд до 240 км/ч. К сожалению, из-за сильного ветра и плохой погоды она была закрыта.

Остальных горок три. The Flying Aces – прикольная с большой мертвой петлей (63 метра). Turbo Track – взлетаем на 64 метра над землей и сразу вниз. Как свободное падение, но в виде американской горки. Fiorano GT Challenge – два поезда как будто соревнуются друг с другом. Не сильно интересно, скорость до 100 км/час и повороты весьма плавные. Mission Ferrari – необычная, чем-то напоминает Crush’s Coaster и Star Wars в Диснейленде вместе.

В целом, как и во все парки в Арабских Эмиратах, один раз сходить можно, но так как на Formula Rossa я не попала, думаю, все-таки вернусь еще раз.

В Абу-Даби будет Cirque du Soleil в начале мая – еще одна моя маленькая мечта. Не буду загадывать, но хочется, чтобы получилось посетить оба мероприятия. Может, в отпуск со стыковкой полетим», – написала российская фигуристка в своем телеграм-канале.

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