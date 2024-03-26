Татьяна Тарасова: «Я бы никому не запрещала ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто хочет, пусть едут»

Тарасова считает, что у россиян, которые поедут на Олимпиаду, будут болельщики.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что спортсмены, которые поедут на Игры-2024 в нейтральном статусе, будут выступать за «команду бомжей без флага, гимна и болельщиков».

«Россияне будут без флага и гимна, это правда. Но я бы никому не запрещала – кто хочет, пусть едут.

Конечно, болельщики будут. Но я не хочу обсуждать Ирину Александровну. Это ее мнение. Я очень уважительно к ней отношусь, но думаю, болельщики будут.

Не уверена, что кто-то захочет ехать с такими правилами для нашей команды. У спортсменов должны быть одни и те же правила и не должно быть исключений.

Это что за исключение такое? С какой стати? На Олимпийские игры все едут по одним и тем же правилам», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024