Татьяна Тарасова: «Я бы никому не запрещала ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто хочет, пусть едут»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Тарасова считает, что у россиян, которые поедут на Олимпиаду, будут болельщики.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что спортсмены, которые поедут на Игры-2024 в нейтральном статусе, будут выступать за «команду бомжей без флага, гимна и болельщиков».

«Россияне будут без флага и гимна, это правда. Но я бы никому не запрещала – кто хочет, пусть едут.

Конечно, болельщики будут. Но я не хочу обсуждать Ирину Александровну. Это ее мнение. Я очень уважительно к ней отношусь, но думаю, болельщики будут.

Не уверена, что кто-то захочет ехать с такими правилами для нашей команды. У спортсменов должны быть одни и те же правила и не должно быть исключений.

Это что за исключение такое? С какой стати? На Олимпийские игры все едут по одним и тем же правилам», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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13 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Чего это ТАТ вдруг так быстро переобулась? Новая методичка подоспела?
она уже не помнит, что раньше говорила
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+18
Чего это ТАТ вдруг так быстро переобулась?
Новая методичка подоспела?
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+6
звучит как мамина интонация "ну иди, иди."
когда понимаешь, что лучше не идти.
+5
-1
+4
А они ХоЧУТ запрещать, но не могут!
+4
-1
+3
Ответ Илья Савчук
она еще не устала менять тапки?
Коньки
+1
0
+1
Да, да.. К парижской летней Олимпиаде, как раз отменят мораторий на высшую меру социальной справедливости. А то и раньше.
+2
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Очередная переобувщаяся!
0
0
0
Ничего она не переобулась. Сегодня одно - завтра другое. Такая задумка: запретить нельзя разрешить. Идет, как бы, дискуссия. Дискуссия, как бы, идет.
Хотя итог этой заварушки уже давно известен.
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