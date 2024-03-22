Жулин о чемпионате мира без россиян: «Я слежу вскользь. Там уже 40-летние побеждают, вот до чего их довели»

Александр Жулин заявил о падении уровня ЧМ без российских фигуристов.

Соревнования проходят с 20 по 24 марта в канадском Монреале. Россияне не допускаются к стартам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я слежу вскользь за этим чемпионатом мира. Там уже 40-летние побеждают, ха-ха. Вот до чего их довели.

Безусловно, уровень конкуренции и качество чемпионата мира с каждым годом падают без наших ребят. Это очевидно всем», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

Ранее 40-летняя фигуристка из Канады Деанна Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира. Она завоевала золото в паре с Максимом Дешамом.

«Пойду праздновать в бутик «Шанель». Она выиграла фигурный ЧМ в 40 лет!