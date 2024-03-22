Жулин о чемпионате мира без россиян: «Я слежу вскользь. Там уже 40-летние побеждают, вот до чего их довели»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Александр Жулин сборная Канады пары Деанна Стеллато-Дудек Фигурное катание

Александр Жулин заявил о падении уровня ЧМ без российских фигуристов.

Соревнования проходят с 20 по 24 марта в канадском Монреале. Россияне не допускаются к стартам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я слежу вскользь за этим чемпионатом мира. Там уже 40-летние побеждают, ха-ха. Вот до чего их довели.

Безусловно, уровень конкуренции и качество чемпионата мира с каждым годом падают без наших ребят. Это очевидно всем», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

Ранее 40-летняя фигуристка из Канады Деанна Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира. Она завоевала золото в паре с Максимом Дешамом.

«Пойду праздновать в бутик «Шанель». Она выиграла фигурный ЧМ в 40 лет!

39 комментариев
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Ответ Арсений1990
Бьордален до фига чего брал при наличии возраста, и что?
Да им лишь бы лизнуть лишний раз. Не важно как живёт простой народ в России, главное что без нас загибается весь мир! Всему миру ещё бы только кто-нибудь сообщил об этом, а то он походу не в курсе 🤡
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А Стелатто-Дудек теперь удавиться что ли, раз наших отстранили? Или медаль в помойку выкинуть? Как же вы достали этим снобизмом, державным высокомерием. Смотри вскользь. Всем по хрену.
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Бьордален до фига чего брал при наличии возраста, и что?
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с 40 летней можно выпить и поговорить. Есть о чем. Это лучше, Александр, чем одному бухать и следить вскользь
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а должны побеждать только 16-ти летние девочки однодневки?
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Особенно в танцах уровень падает. Жулину лучше б не языком молоть, а пары свои конкурентоспособными сделать, когда их пустят на межународку.
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Жулин как всегда. Пятница, конец рабочей недели, коньячок.
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Можешь вообще не следить. Твое мнение уже ничего не стоит. Давно уже обнулил. Пшик.
Да, в 40 лет. Кстати, я своей подружке еще 8 лет назад говорила (она подтверждает), что Деанна непременно станет чемпионкой мира в 2024 году.
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"Там уже 40-летние побеждают, ха-ха. Вот до чего их довели." --- Тьфу им на Жулина и на его попытки обкакать.
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Вот Жулину бы лучше посмотреть сегодня и завтра ЧМ. А то только и может, что халтуру ставить и за счёт админресурса денежки за призовые места получать!
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Сидеть тебе Жулин вечно невыездным, гос.харчи отрабатывать.
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Там 40-летние побеждают, тут - спившиеся клоуны тренерами работают. Бывает.
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Этот всегда говорит с запасом, чтобы потом не оправдываться что не в ту дверь зашел.
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Интересно когда это хотя бы два года подряд россияне брали золото ЧМ в парном катании?. Или это по пьяни товарищ решил что в одиночке золото "старуха" получила?
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Ответ luisita
Жулин как всегда. Пятница, конец рабочей недели, коньячок.
да ладно, там этот напиток на завтрак, обед и ужин
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Ответ mold-cel
с 40 летней можно выпить и поговорить. Есть о чем. Это лучше, Александр, чем одному бухать и следить вскользь
Зрелое, женское... К чему и стремились)
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Мечтай о высоком и платочком вытри слезы
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Ответ Арсений1990
Бьордален до фига чего брал при наличии возраста, и что?
Есть виды спорта, где возраст решает. В стрельбе и в 60 можно ои стать или конном спорте.
+5
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Новоиспеченные чемпионы расплакались от того, «до чего их довели»… привычная чушь от Жулина
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Чемпионы достойны уважения, как минимум
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А когда Кацалаповы побеждали в отсутствие Пападакисов, не было падения уровня?
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Ответ Дэн Селедкин
Комментарий скрыт
Ну да. Типа русские фигуристы бы как-то изменили этот состав.. В парном катании Россия за 20 лет взяла 3 золота, а в его медалей 14. Для сравнения у китайцев всего медалей 15, а золотых 5. У немцев 6 золотых. Так что наши в этом точно не сильнейшие.
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Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
А может просто настроить программу так, что бы выигрывать могли фигуристки и после 25? Да, не, бред какой-то! У нас же не тоталитарный Китай и не загнивающий Запад! Нам такого не надо! Только молодые нужны!
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Те кому обиднее всего не оскорбляют коллег, а те кто уже давно не катается очень не довольны...Очень видать чего то хочется, а никак.
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Болельщики фигурного катания смотрят соревнования и на уровень прокатов программ участниками, а не на их возраст. Специалистам, экспертам и тренерам можно последовать их примеру, чтобы сравнивать, анализировать и понимать, где мы и где они...
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Не устаю удивляться лживости, цинизму,неадекватности этого яркого представителя фигурнокатательной мафии.
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Чемпионат части мира, пора переквалифицироват , и по-факту называть👌
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Как послушать, никто не смотрит, но все все знают и только критикуют.
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Даже жалко стало Деанну эту, как же ей обидно, наверное, стало от таких слов)))
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Ответ Alon Raven
Ну да. Типа русские фигуристы бы как-то изменили этот состав.. В парном катании Россия за 20 лет взяла 3 золота, а в его медалей 14. Для сравнения у китайцев всего медалей 15, а золотых 5. У немцев 6 золотых. Так что наши в этом точно не сильнейшие.
Да уж... И не смотря на всю эту золотую россыпь прошлых лет, золото этого года досталось сами видите кому. Ну это.. сильнейшим короче..
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