Роднина о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы: «Они давно показали свою позицию по российскому спорту. Просто испугались конкуренции!»

Ирина Роднина считает, что МОК боится конкуренции со стороны Игр дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года

«Ничего в этом удивительного не вижу. Они давно показали свою позицию по российскому спорту. Не хотят вести никакого нормального диалога. [Томас] Бах дискредитировал себя, организацию и олимпийское движение. Просто испугались конкуренции!

Игры дружбы должны пройти и быть отличным показателем, что им не удалось сломить наш спорт», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.