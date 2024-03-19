Роднина о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы: «Они давно показали свою позицию по российскому спорту. Просто испугались конкуренции!»
Ирина Роднина считает, что МОК боится конкуренции со стороны Игр дружбы.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года
«Ничего в этом удивительного не вижу. Они давно показали свою позицию по российскому спорту. Не хотят вести никакого нормального диалога. [Томас] Бах дискредитировал себя, организацию и олимпийское движение. Просто испугались конкуренции!
Игры дружбы должны пройти и быть отличным показателем, что им не удалось сломить наш спорт», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Как же без неё)))