Роднина о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы: «Они давно показали свою позицию по российскому спорту. Просто испугались конкуренции!»

Теги Ирина Роднина МОК Томас Бах Игры дружбы Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что МОК боится конкуренции со стороны Игр дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года

«Ничего в этом удивительного не вижу. Они давно показали свою позицию по российскому спорту. Не хотят вести никакого нормального диалога. [Томас] Бах дискредитировал себя, организацию и олимпийское движение. Просто испугались конкуренции!

Игры дружбы должны пройти и быть отличным показателем, что им не удалось сломить наш спорт», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

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12 комментариев
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Международный олимпийский комитет больше всех заинтересован в конкуренции. Просто на данный момент Россия является изгоем в мировом спорте - это факт. И не нужно обманывать, что нас везде боятся и не хотят допускать из-за какой-либо конкуренции!
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Ответ leon01
молчи...за умную сойдёшь
Уже нет
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А вот и Роднина присоединилась к хору Винер-Тарасова-Вяльбе!
Как же без неё)))
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молчи...за умную сойдёшь
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Оставь меня старушка я в печали..
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Никто не испугался конкуренции с нашей стороны, просто привычно решили насолить!
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В футболе нас тоже испугались, Дзюба всех одной левой
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Российская власть за счёт денег и халявы для третьесортных иностранных спортсменов хочет изобразить, что нет международной изоляции в спорте.
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Список стран, якобы заявивших о своём участии в российских Играх, нигде не опубликован, что наводит на мысль, что их попросту нет.
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