«Очень хорошая мебель, очень удобные санузлы». Плющенко показал новый каток своей академии
Евгений Плющенко показал новый каток своей академии.
«А это наш просторный рецепшн с каминным уголком», – сказал Плющенко и показал стену у камина, где висят часы, которые показывают время в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи.
Это города, в которых проходили зимние Олимпийские игры – там выступал Плющенко.
«У нас очень красивые санузлы. Еще в нашем комплексе очень много хороших раздевалок, все продумано, чтобы всем хватало. Кстати, очень хорошая мебель. Действительно качественная мебель, удобная. Из массива дерева. Красивые, очень удобные санузлы и обязательно душевые. Просторные, красивые действительно», – рассказал Плющенко.
На стенах в коридорах академии висят фотографии фигуристов: Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Нэтана Чена, Юдзуру Ханю и других. На малой арене развешаны фотографии тренеров: Алексея Мишина, Татьяны Тарасовой, Тамары Москвиной и Елены Чайковской.
Плющенко во время экскурсии побывал на разминке у юных спортсменов – они занимались под песню Филиппа Киркорова.
«Ну что, вам нравится? Вам нравится или не очень? Вы должны тогда такой результат показать! Такой результат! Чтобы были лучшими!» – сказал Плющенко фигуристкам.
Плющенко показал новый каток своей академии. В магазине продается мерч Трусовой, в коридоре висит фото с Путиным
А вот у Тутберидзе на катке - фото Липницкой, Медведевой, Загитовой, Щербаковой, Трусовой, Косторной, Валиевой, а не себя любимой. И чужих чемпионов в фойе не вешают, а своих растят целыми плеядами.
Чего-то вспомнился мем про очень плохую музыку :)))
"Наша школа создает большой толчок в развитии ФК!"
- да он романтик!
ЗЫ. Но как же он флексит!)) часы имени себя! А чего фотки то чужих учеников развесил везде? надо было не отходить от традиции и развесить по всем стенам себя любимого! И гномыча. И в красивых санузлах тоже)
Но вот это самолюбование в каждой мелочи, начиная с названия, кучи собственных фото в фойе и часы как вишенка на вершине торта. Странно, что огромной позолоченной статуи Плющенко нет на входе, недоглядел мэтр, поскромничал... И понятно, что Плющенко хочет не вкладываться в детей от души, а инвестировать в них, чтобы получать дивиденды для собственного эго.
Репортаж от Плюща: "смотрите как дорогобоГато в наших туалетах, раздевалки из дерева! Это вам не мелочь по карманам тырить!"
По часам-это просто ... 🙈🙈🙈 Захочешь придумать такое-не получится. Странно, что на входе нет статуи Плющенко со всеми медалями в руках, прям по центру фойе. Знаете, как колокольчики на входе вешают и они дзынькают? Вот надо ему из медалей такой сделать))
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…