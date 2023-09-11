«Очень хорошая мебель, очень удобные санузлы». Плющенко показал новый каток своей академии

Евгений Плющенко показал новый каток своей академии.

«А это наш просторный рецепшн с каминным уголком», – сказал Плющенко и показал стену у камина, где висят часы, которые показывают время в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи.

Это города, в которых проходили зимние Олимпийские игры – там выступал Плющенко.

«У нас очень красивые санузлы. Еще в нашем комплексе очень много хороших раздевалок, все продумано, чтобы всем хватало. Кстати, очень хорошая мебель. Действительно качественная мебель, удобная. Из массива дерева. Красивые, очень удобные санузлы и обязательно душевые. Просторные, красивые действительно», – рассказал Плющенко.

На стенах в коридорах академии висят фотографии фигуристов: Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Нэтана Чена, Юдзуру Ханю и других. На малой арене развешаны фотографии тренеров: Алексея Мишина, Татьяны Тарасовой, Тамары Москвиной и Елены Чайковской.

Плющенко во время экскурсии побывал на разминке у юных спортсменов – они занимались под песню Филиппа Киркорова.

«Ну что, вам нравится? Вам нравится или не очень? Вы должны тогда такой результат показать! Такой результат! Чтобы были лучшими!» – сказал Плющенко фигуристкам.

Плющенко показал новый каток своей академии. В магазине продается мерч Трусовой, в коридоре висит фото с Путиным