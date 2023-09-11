«Очень хорошая мебель, очень удобные санузлы». Плющенко показал новый каток своей академии

Теги Евгений Плющенко фото Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко показал новый каток своей академии.

«А это наш просторный рецепшн с каминным уголком», – сказал Плющенко и показал стену у камина, где висят часы, которые показывают время в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи.

Это города, в которых проходили зимние Олимпийские игры – там выступал Плющенко.

«У нас очень красивые санузлы. Еще в нашем комплексе очень много хороших раздевалок, все продумано, чтобы всем хватало. Кстати, очень хорошая мебель. Действительно качественная мебель, удобная. Из массива дерева. Красивые, очень удобные санузлы и обязательно душевые. Просторные, красивые действительно», – рассказал Плющенко.

На стенах в коридорах академии висят фотографии фигуристов: Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Нэтана Чена, Юдзуру Ханю и других. На малой арене развешаны фотографии тренеров: Алексея Мишина, Татьяны Тарасовой, Тамары Москвиной и Елены Чайковской.

Плющенко во время экскурсии побывал на разминке у юных спортсменов – они занимались под песню Филиппа Киркорова.

«Ну что, вам нравится? Вам нравится или не очень? Вы должны тогда такой результат показать! Такой результат! Чтобы были лучшими!» – сказал Плющенко фигуристкам.

Плющенко показал новый каток своей академии. В магазине продается мерч Трусовой, в коридоре висит фото с Путиным

64 комментария

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ретроградный меркурий
Часы, показывающие время Солт-Лейк сити, Турина, Ванкувера и Сочи - это просто апофеоз нарциссизма и самолюбования Плющенко. Этакое "Постоянство памяти эгоиста". А фото Ханю и Чена какого лешего там делают? Тоже воспитанники академии?
А вот у Тутберидзе на катке - фото Липницкой, Медведевой, Загитовой, Щербаковой, Трусовой, Косторной, Валиевой, а не себя любимой. И чужих чемпионов в фойе не вешают, а своих растят целыми плеядами.
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Вся в Витоне
В санузлах надо было сделать унитазы в форме кубков, которые завоевал Евгений Викторович. Это было бы очень!
+34
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Дристун
Когда кроме санузлов и похвастаться нечем
+26
-3
+23
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N-fox
Почему-то у всей этой дороговизны какой-то дешевый оттенок хвастовства. Часы имени меня....
+23
-3
+20
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Pennywise
«У нас очень красивые санузлы. Еще в нашем комплексе очень много хороших раздевалок, все продумано, чтобы всем хватало. Кстати, очень хорошая мебель. Действительно качественная мебель, удобная. Из массива дерева. Красивые, очень удобные санузлы и обязательно душевые. Просторные, красивые действительно“

Чего-то вспомнился мем про очень плохую музыку :)))
+19
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Lapo Elkann
Так и не стал тренером, а сантехник видно хороший.
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ретроградный меркурий
Очень красивые санузлы, очень хорошая мебель. И очень хорошие юристы и очень европейские контракты. Вход бесплатно, выход - спросите у Алены Косторной.
+19
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Док Аксель
Весь мир -- театр, а люди в нём -- актёры. Скажите, где буфет ? А туалет мы сами найдём...
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Иван Иванов
надо такой слоган на входе
"Наша школа создает большой толчок в развитии ФК!"
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Тайга86
Это все ладно, дело хорошее, но "под песню Ф. Киркорова"...Давно замечаю, что со вкусом в Ангелах не всё в порядке, но чтобы настолько...
+11
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arisstopane
"У нас очень красивые санузлы."
- да он романтик!
+13
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Anna
Не представляю, чтобы Тутберидзе у себя на катке повесила фото Муравьевой или Жилиной)
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anka
Понторез
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garovatat
ору, Плющ походу по-прежнему искренне считает что красивые санузлы (домики, грядки, бани, пруды с карпами и т.д.) обеспечат ему чемпионов! "Нравится? Вы должны тогда такой результат показать! Такой результат! Чтобы были лучшими!" 🤣
ЗЫ. Но как же он флексит!)) часы имени себя! А чего фотки то чужих учеников развесил везде? надо было не отходить от традиции и развесить по всем стенам себя любимого! И гномыча. И в красивых санузлах тоже)
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ретроградный меркурий
На самом деле, если бы не нарциссизм в каждом элементе, я бы сказал, что хороший комплекс получился - красивый и функциональный. Современный интерьер, продуманное пространство. Зал хореографии только отстой. Такие огромные раздевалки соорудил, а лишнего пространства для танцевального зала не нашлось - группа будет в тесноте заниматься, причём зал ещё и неправильной формы, что только усложнить занятия.
Но вот это самолюбование в каждой мелочи, начиная с названия, кучи собственных фото в фойе и часы как вишенка на вершине торта. Странно, что огромной позолоченной статуи Плющенко нет на входе, недоглядел мэтр, поскромничал... И понятно, что Плющенко хочет не вкладываться в детей от души, а инвестировать в них, чтобы получать дивиденды для собственного эго.
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Александр Шульгин
Где же фотография Тудберидзе в зале, неужеле нет
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Самая цитируемая и вообще недура
Репортаж с нового катка Тутберидзе :"арена, еще арена, зал для офп, вот балетный зал, зона заминки" и т.п.
Репортаж от Плюща: "смотрите как дорогобоГато в наших туалетах, раздевалки из дерева! Это вам не мелочь по карманам тырить!"
По часам-это просто ... 🙈🙈🙈 Захочешь придумать такое-не получится. Странно, что на входе нет статуи Плющенко со всеми медалями в руках, прям по центру фойе. Знаете, как колокольчики на входе вешают и они дзынькают? Вот надо ему из медалей такой сделать))
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Tatiana Klm
Ответ Дристун
Когда кроме санузлов и похвастаться нечем
Зачем о них вообще говорить? Ведь главное в фк - каток)) хотя, если проигрывать, то санузлы, наверное, важнее
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RusVector
Хвастун
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Оле-Лукойе
Ответ Anna Stefan
А фотографии Щербаковой, Валиевой и Ягудина висят в коридорах? А фото Туктамышевой висит?🤣🤣🤣
Лайсачека фото мог бы повесить, если так нравится развешивать фото Олимпийских чемпионов ;)
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skia_tlon
Почему нет фото чемпионок ОИ?
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Anna Stefan
А фотографии Щербаковой, Валиевой и Ягудина висят в коридорах? А фото Туктамышевой висит?🤣🤣🤣
+9
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Anna Stefan
Ответ Тайга86
Это все ладно, дело хорошее, но "под песню Ф. Киркорова"...Давно замечаю, что со вкусом в Ангелах не всё в порядке, но чтобы настолько...
Давно понятно, что настолько и даже более))) У Навки со вкусом получше, и то сказки ставит под пение Киркорова)))
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Уточка Кря
В мой старый сад, ланфрен-ланфра Лети, моя голубка, Там сны висят, ланфрен-ланфра На всех ветвях, голубка… Ланфрен-ланфра, лан-тати-та, Там свеж ручей, трава густа, Постель из ландышей пуста, Лети в мой сад, голубка….
Ненене, здесь звучит совсем другая песня:

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
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ретроградный меркурий
Ответ Jessi
Потому что у него нет предрассудков и комплексов, он всегда отзывался хорошо и о Загитовой, и о Медведевой и даже Щербаковой
Потому что своих чемпионов нет, вот и вешает чужих. А вместо своих воспитанников - себя любимого во всех ракурсах.
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