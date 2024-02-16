Тарасова о словах Алиева: «Когда он успел перегореть? В этом сезоне ни разу хорошо не катался»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Спартакиада мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила слова фигуриста Дмитрия Алиева про отсутствие драйва.

Сегодня в Магнитогорске стартовали соревнования фигуристов в рамках Спартакиады.

«У нас от старта к старту одни и те же участники. Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва», – заявил Алиев после проката короткой программы.

«Когда он успел перегореть? В этом сезоне ни разу хорошо не катался. Он что, первого сентября перегорел? Надо спросить у тренера и у него самого, сможет ли он заново завести себя», – сказала заслуженный тренер СССР.

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10 комментариев
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Они перегорают не от международки, а когда очень долго катаются, причем на уровне ниже, чем в лучшие годы, и появляется непонимание - а что же дальше?
Берите пример с Хави, с Нейтана, с остальных - и продолжайте жить и творить!
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Так Дима хорошо(пусть и не идеально) на ЧР откатал. 4 место, но в предыдущие годы это был бы подиум. Была 1 ошибка в произвольной, но в МО в принципе мало спортсменов, которые все идеально катают
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Дима божественно откатал произвольную на ЧР, просто до слез. Давайте не будем травить своих спортсменов, пусть не сдаются и радуют болельщиков.
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ах, ТАТ, как не хватает ее комментирования))
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Неправда, 286 баллов на ЧР это что, плохо?!
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Да потому что " Оладушки" не для него. Такой харизматичный парень, а для него " оладушки" ставят.
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Поэтому и не катался, что перегорел.
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Дима - наша ромашка с тонкой душевной организацией, ему простительно такое настроение, не в первый раз
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Дима два раза принимал участие в ЧЕ и один раз в ЧМ.Где уж он так долго соревновался с Хави,непонятно.Его "устал" я понимаю ,что устал соревноваться и ничего не выигрывать в России в последнее время.Международные тут при чем,на них еще отобраться надо.
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