Тарасова о словах Алиева: «Когда он успел перегореть? В этом сезоне ни разу хорошо не катался»

Татьяна Тарасова оценила слова фигуриста Дмитрия Алиева про отсутствие драйва.

Сегодня в Магнитогорске стартовали соревнования фигуристов в рамках Спартакиады.

«У нас от старта к старту одни и те же участники. Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва», – заявил после проката короткой программы.

«Когда он успел перегореть? В этом сезоне ни разу хорошо не катался. Он что, первого сентября перегорел? Надо спросить у тренера и у него самого, сможет ли он заново завести себя», – сказала заслуженный тренер СССР.