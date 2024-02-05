Елена Аникина: «После Сочи-2014 мне казалось, что лучше организации в мире, чем МОК, не бывает. Сейчас все иначе. Какая же это семья?»
Елена Аникина надеется на возвращение России на Олимпиады.
Аникина была одним из лидеров заявочной кампании Сочи-2014, а затем принимала участие в организации Олимпийских игр.
– Вас расстраивает отношение МОК к России?
– Конечно, да. У меня много друзей среди членов МОК, и со мной по-прежнему все общаются. Но я вижу, что часто они хотят это делать только конфиденциально. Мало кто готов публично выставить фото со мной и написать «Лена – мой друг». Хотя в жизни, конечно, друг, и если мне нужна будет помощь, я ее получу.
К сожалению, базовый принцип, что спорт вне политики, разрушен. И как бы потом ни повернулась история, это будет трудно изменить. Все, что сейчас происходит по отношению к российским спортсменам, – это неправильно. И хотя МОК пытается найти компромиссы, у них это плохо получается. Все только больше запутывается и усложняется. Члены МОК ведь сами по большей части – выходцы из спорта. Как они могут не понимать, что нельзя спортсменов заставлять отказываться от флага и гимна, от родины?
Вы же видите, через что должны пройти спортсмены, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Какой это сложнейший путь, сколько проверок, непонятных критериев отбора! И даже сейчас, когда, казалось бы, все перепроверены сто раз, у кого-то опять возникают проблемы.
Мне кажется, как бы грустно это ни звучало, было бы честнее сразу никого не допустить, чем пропускать через унижения и нервотрепку.
– Вы разочаровались в МОК?
– Я не скрою, что после Игр в Сочи испытывала огромное восхищение перед МОК как структурой. Мне казалось, что лучше организации в мире не бывает. Что это образец настоящей олимпийской семьи. Сейчас все иначе. Какая же это семья?
Но где-то в душе я все равно верю, что МОК разберется, придут новые люди, наступят новые времена и будут найдены верные решения. Да, сейчас сложное время, но история все расставит по своим местам.
Россия обязательно вернется к международным турнирам, и спорт в нашей стране в любых условиях будет развиваться на самом высоком уровне, потому что мы великая спортивная держава, – отметила Аникина.
Как Сочи получил Олимпиаду, когда в это никто не верил? Детальный рассказ изнутри
Это только на людях они стесняются говорить со мной, а так мы общаемся, правда-правда
Но тут наступил 2022 и собиратель земель решил,что ему это все не очень надо.
Но виноваты в МОК 🤦
ну хотя когда надо в путин тим вступать , то уже и нормальная жизнь , а так каким то макаром стало война=политика , хотя причем тут слоган НЕТ ВОЙНЕ к политике ?
Это точно. Сей штамп известен любому неучу -- не только спортсменам, стыдливо упоминающим теперешние "сложные времена", ставшие новым расхожим штампом.
)"Дружит" она, надо с головой Елена дружить прежде чем говорить такое, в этом наши и отличаются от зарубежных чинуш-те работают в рамках должностных обязанностей, а наши "унесенные" все "дружат"))), не отрабатывая обязанности,не простраивают общение грамотно,естественно не надо никакой и политики,чтобы таких "друзей" игнорить и послать,а уж если политика -то наших "дружбанок" просто всерьез не воспринимают.
Подружайка, б.....