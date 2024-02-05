Елена Аникина: «После Сочи-2014 мне казалось, что лучше организации в мире, чем МОК, не бывает. Сейчас все иначе. Какая же это семья?»

Теги Сочи-2014 МОК Олимпийская сборная России Елена Аникина Фигурное катание

Елена Аникина надеется на возвращение России на Олимпиады.

Аникина была одним из лидеров заявочной кампании Сочи-2014, а затем принимала участие в организации Олимпийских игр.

– Вас расстраивает отношение МОК к России?

– Конечно, да. У меня много друзей среди членов МОК, и со мной по-прежнему все общаются. Но я вижу, что часто они хотят это делать только конфиденциально. Мало кто готов публично выставить фото со мной и написать «Лена – мой друг». Хотя в жизни, конечно, друг, и если мне нужна будет помощь, я ее получу.

К сожалению, базовый принцип, что спорт вне политики, разрушен. И как бы потом ни повернулась история, это будет трудно изменить. Все, что сейчас происходит по отношению к российским спортсменам, – это неправильно. И хотя МОК пытается найти компромиссы, у них это плохо получается. Все только больше запутывается и усложняется. Члены МОК ведь сами по большей части – выходцы из спорта. Как они могут не понимать, что нельзя спортсменов заставлять отказываться от флага и гимна, от родины?

Вы же видите, через что должны пройти спортсмены, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Какой это сложнейший путь, сколько проверок, непонятных критериев отбора! И даже сейчас, когда, казалось бы, все перепроверены сто раз, у кого-то опять возникают проблемы.

Мне кажется, как бы грустно это ни звучало, было бы честнее сразу никого не допустить, чем пропускать через унижения и нервотрепку.

– Вы разочаровались в МОК?

– Я не скрою, что после Игр в Сочи испытывала огромное восхищение перед МОК как структурой. Мне казалось, что лучше организации в мире не бывает. Что это образец настоящей олимпийской семьи. Сейчас все иначе. Какая же это семья?

Но где-то в душе я все равно верю, что МОК разберется, придут новые люди, наступят новые времена и будут найдены верные решения. Да, сейчас сложное время, но история все расставит по своим местам.

Россия обязательно вернется к международным турнирам, и спорт в нашей стране в любых условиях будет развиваться на самом высоком уровне, потому что мы великая спортивная держава, – отметила Аникина.

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32 комментария
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От спортсменов просто ждали человеческих слов, эмоций, гражданской позиции. Но так и не дождались. Охотно променяли все свое достоинство и спортивное будущее. И про отказ от родины речь вообще никогда ни от кого не шла, это пропагандистский штамп.
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+19
Я Лена, а это мои воображаемые друзья из МОК.
Это только на людях они стесняются говорить со мной, а так мы общаемся, правда-правда
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Капец, блин. А что же случилось?
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А потом будет говорить "я на коньках каталась, и не знала что происходило в стране"...
+16
-3
+13
Лени Рифеншталь была в восторге от организации ОИ-1936 и даже сняла про это фильм. Что потом случилось с МОК - покрыто тайной...
+14
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+11
И после 2014 страна продолжала получать крупные форумы по ФК,биатлону,этап Ф1,ЧМ по футболу...
Но тут наступил 2022 и собиратель земель решил,что ему это все не очень надо.
Но виноваты в МОК 🤦
+16
-7
+9
А какое отношение МОК имеет к Сочи-2014? Построили стадионы? Денег дали не стадион? Все-все исключительного на деньги России было сделано. МОК, как и ФИФА и УЕФА - это шарлатаны.
+10
-4
+6
Ответ Виталий Кошкин
А потом будет говорить "я на коньках каталась, и не знала что происходило в стране"...
или как Леночка Исынбаева как награды и бабки получать эт пожалуйста, а как из МОК не вылететь - я ничего не знала, не имею никакого отношения))
+6
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+5
Своеобразная такая семья. Мафия, называется
+4
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+4
Ответ crazymaks
так спорт же вне политики, причем тут позиция? а флага как нас лишили, позорники
а причем война к политике ?
ну хотя когда надо в путин тим вступать , то уже и нормальная жизнь , а так каким то макаром стало война=политика , хотя причем тут слоган НЕТ ВОЙНЕ к политике ?
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+4
После Сочи-2014, вообще, много кому много что казалось. А имеем то, что имеем.
+5
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+4
еще бы. разрешили допинг жрать на радость счастливому дедушке
+7
-3
+4
Членами МОК являются не национальные олимпийские комитеты, а физические лица в количестве не более 115 человек, из которых 70 членов не связаны с какой-то определённой должностью или видом деятельности, 15 членов являются действующими спортсменами, 15 членов представляют международные спортивные федерации или их ассоциации и 15 членов представляют национальные олимпийские комитеты или их ассоциации.
+3
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+3
Ответ crazymaks
так везде его жрут, вы как в танке живете))
конечно, жрут везде, но не везде пойманных в парламент выбирают и тренерами сборных назначают.
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+3
не надо много новых людей, достаточно одного поменять
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но история все расставит по своим местам.

Это точно. Сей штамп известен любому неучу -- не только спортсменам, стыдливо упоминающим теперешние "сложные времена", ставшие новым расхожим штампом.
+2
-1
+1
"У меня много друзей среди членов МОК, и со мной по-прежнему все общаются. Но я вижу, что часто они хотят это делать только конфиденциально. Мало кто готов публично выставить фото со мной и написать «Лена – мой друг». Хотя в жизни, конечно, друг, и если мне нужна будет помощь, я ее получу".
)"Дружит" она, надо с головой Елена дружить прежде чем говорить такое, в этом наши и отличаются от зарубежных чинуш-те работают в рамках должностных обязанностей, а наши "унесенные" все "дружат"))), не отрабатывая обязанности,не простраивают общение грамотно,естественно не надо никакой и политики,чтобы таких "друзей" игнорить и послать,а уж если политика -то наших "дружбанок" просто всерьез не воспринимают.
Подружайка, б.....
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В семье не без России...
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Ответ Jan T
но история все расставит по своим местам. Это точно. Сей штамп известен любому неучу -- не только спортсменам, стыдливо упоминающим теперешние "сложные времена", ставшие новым расхожим штампом.
Не только "трудные времена", но еще и "эта ситуация". Лексика населения стала формироваться законодательными ограничениями, чего раньше не было.
+1
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0
Ответ KMR
И после 2014 страна продолжала получать крупные форумы по ФК,биатлону,этап Ф1,ЧМ по футболу... Но тут наступил 2022 и собиратель земель решил,что ему это все не очень надо. Но виноваты в МОК 🤦
у вас косоглазие
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Ответ Atsuktuvas
Лени Рифеншталь была в восторге от организации ОИ-1936 и даже сняла про это фильм. Что потом случилось с МОК - покрыто тайной...
с этим фильмом она объездила всю европу с триумфом и получила венецианского льва
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Ответ Финикс
еще бы. разрешили допинг жрать на радость счастливому дедушке
завидуешь
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Ответ Юркин Клоп
Комментарий удален модератором
байсен он такой, я вам сочувствую.
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Ответ Юркин Клоп
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Fynshy1991
Я Лена, а это мои воображаемые друзья из МОК. Это только на людях они стесняются говорить со мной, а так мы общаемся, правда-правда
ты экстрасенс или из квн
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Всё иначе не в МОК,а в России! Увы...
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Я хочу очень вкусно есть, сладко спать и что бы мои детки учились и жили за границей
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" Если нужна помощь ее я получу" . не всегда так бывает в семье.
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