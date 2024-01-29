ФФКР о решении по делу Валиевой: «Федерация не вправе давать официальные комментарии. Информация, озвученная сегодня, будет проанализирована»

Теги сборная России допинг ФФКР CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

ФФКР не будет давать официальные комментарии по поводу дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Федерация фигурного катания России не является стороной, участвующей в процессе по делу Камилы Валиевой, и получает информацию из тех же источников, что и все остальные.

Давать официальные комментарии федерация не вправе.

Информация, которая была озвучена сегодня, будет проанализирована, и будут предприняты все необходимые дальнейшие действия со стороны компетентных организаций», – заявили в ФФКР.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

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54 комментария
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а зачем вы вообще нужны? командировки, командировочные и все? стыдоба
+35
-1
+34
Ребята, вы серьезно? Нет официального комментария? Два года тянется дело, должны быть подготовлены и молниеносно выданы в СМИ варианты пресс-релизов на все возможные исходы ситуации, ну это же азбука. WADA быстро выдало релиз, потому что он был заранее заготовлен - и теперь WADA формирует настроения в инфополе, с которыми вы будете вынуждены как-то сражаться, какими-то инфоповодами перебивать. Ну как же так.
+33
-1
+32
А кто в праве давать комментарии если не вы ? Позорище
+19
0
+19
Элегантно самоустранились, не имея, что сказать.
+12
0
+12
«Федерация не вправе давать официальные комментарии. --- Что за чушь? Никому не запрещено комментировать.
+12
0
+12
ФФКР до обморока боится, что сейчас все начнут повторять совершенно логичный и правильный вопрос, заданный Вайц: КТО допустил участие спортсменки с зависшей пробой.
Они сейчас вообще отсвечивать не будут.
+9
0
+9
Ответ Olga Tchistyakov
Если не поддержите свою фигуристку,народ объявит бойкот всем соревнованиям.Уже пишут петицию.И это не кучка русофобов со спортс.ру
История с мельдонием показала, что всем этим чинушам плевать на спортсменов. Поддерживать они их будут только своими идиотскими комментариями, которые мы здесь ещё не раз увидим)
+7
-1
+6
Ответ Olga Tchistyakov
Если не поддержите свою фигуристку,народ объявит бойкот всем соревнованиям.Уже пишут петицию.И это не кучка русофобов со спортс.ру
Ну всё, теперь никто на совервнования ходить не будет) какие же вы наивные
+7
-1
+6
Ну а как? Если будут бить себя в грудь и игнорировать решение международного суда, то дисквалифицируют всю федерацию, всех спортсменов, и вообще не вернемся к международным стартам
+7
-1
+6
нет слов...
+6
0
+6
конечно,обидно за каждого спортсмена которого несправедливо дисквалифицировали
но за Камилу - особенно.
спорт, переходящий в искусство,
таких как Камила еще не было, возможно, и не будет. Именно поэтому обидно вдвойне
истинная красота, которую мы наблюдали на льду
увидим ли мы еще такое ?
+10
-5
+5
Открестились
+5
0
+5
Федерация как обычно голову в песок.
+5
0
+5
Нечего сказать ни ФФКР, ни штабу с душком. Скрылись за официозом, "я в домике".
+5
0
+5
а надо бы -прокомментить-кто отправлял Ками и подавал на нее списки из ФФКР в ОКР на включение ее в Олимпийскую сборную-с не проверенной пробой с не ясными результатами-только из-за этих беспредельщиков, которые не удосужились проверить результаты пробы главной звезды на тот момент команды -наши фигуристы командника не получат медали. и опозорили всю страну допинг скандалом с несовершеннолетней.
Не плохо бы прокомментить-будет ли ФФКР всерьез разбираться-кто же втюхивал Ками допинг из штаба))).Или будет увешивать Этери,подставившей страну на ОИ очередными плюшками и наградами....
Кто Лизе не дал заменить Ками.....
+8
-3
+5
Ответ Olga Tchistyakov
Конечно будут,но у Камилы огромная армия поклонников.Посмотрим.
18 тысяч зрителей посетили гран при в Омске в этом сезоне за 2 дня без Валиевой. Так что и без неё этот вид спорта будет популярен в РФ и собирать немалое количество зрителей на трибунах.
+5
-1
+4
Ответ Olga Tchistyakov
Если не поддержите свою фигуристку,народ объявит бойкот всем соревнованиям.Уже пишут петицию.И это не кучка русофобов со спортс.ру
вы серьезно?) далеко не все любители ФК фанаты Валиевой
+4
0
+4
За два года ФФКР не сподобилась подготовить нормальный текст заявления!!! это все, что нужно сдать об этой организации
+4
0
+4
Ответ Emma Nevskaia
конечно,обидно за каждого спортсмена которого несправедливо дисквалифицировали но за Камилу - особенно. спорт, переходящий в искусство, таких как Камила еще не было, возможно, и не будет. Именно поэтому обидно вдвойне истинная красота, которую мы наблюдали на льду увидим ли мы еще такое ?
Почему не справедливо?
+3
0
+3
Ответ Emma Nevskaia
конечно,обидно за каждого спортсмена которого несправедливо дисквалифицировали но за Камилу - особенно. спорт, переходящий в искусство, таких как Камила еще не было, возможно, и не будет. Именно поэтому обидно вдвойне истинная красота, которую мы наблюдали на льду увидим ли мы еще такое ?
Будет обязательно, уверен, уже сотни а может и десятки сотен родителей водят своих детей на фигурное катание и художественную гимнастику, как Липницкую и одновременно еще на профессиональный балет, как Валиеву ( собственно, это и было ноу-хау мамы) и я уверен, что найдутся обязательно еще родители, которые поведут на что-то четвертое, и будет у нас новая суперзвезда, которая затмит Валиеву, или как минимум,такая же, но в улучшенной версии ( более выносливая от природы, не нуждающаяся в препаратах и с более лучшей перспективой пубертата). А Камиле не переживать, это спорт, игра! Вот одной девице на днях 27 лет дали за теракт, в колонии. То есть она выйдет 60 ти летней бабулей. Вот эта да, вот это поломала себе жизнь! А тут что? Год и 10 мес пролетят незаметно, ее никто никуда не сажает, пусть берет пример с Сотсковой - довольная.учится работает и ребеночка родила. Жизнь продолжается, и не надо трагедии делать.
+4
-1
+3
И что тогда запад сделает интересно, нападет на Россию)))) если она будет кататься все равно)
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ну вот как можно с такой федерацией - с таким подходом, такими технологиями коммуникаций - рассчитывать на какое-то смягчение или даже просто объективное рассмотрение дела?
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Сначала развели эти подковерные интриги, а теперь - да мы тут ни при чем. Разогнать блин, толку от них никакого.
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Ответ imaxim
Допингистка и обманщица, а не ОЧ. Суд постановил
А мне по хр..н на решение этого суда.
+3
-1
+2
Ответ Марьяж
а зачем вы вообще нужны? командировки, командировочные и все? стыдоба
Зачем федерация и ТШТ поставили Камилу в командник, если было известно о пробе? Зачем? Была Аня! Была Саша! Зачем?
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0
+2
Ответ Anna Kovaleva
Ребята, вы серьезно? Нет официального комментария? Два года тянется дело, должны быть подготовлены и молниеносно выданы в СМИ варианты пресс-релизов на все возможные исходы ситуации, ну это же азбука. WADA быстро выдало релиз, потому что он был заранее заготовлен - и теперь WADA формирует настроения в инфополе, с которыми вы будете вынуждены как-то сражаться, какими-то инфоповодами перебивать. Ну как же так.
Да, согласна с Вами полностью. С антикризом у нас беда. Все еще живут в прошлом веке, не понимая какое колоссальное значение и власть имеет инфополе.
+2
0
+2
Если не поддержите свою фигуристку,народ объявит бойкот всем соревнованиям.Уже пишут петицию.И это не кучка русофобов со спортс.ру
+17
-15
+2
Как всегда ФФКР не пределах 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Проект двукратная ОЧ официально завершился провалом и жаль больше всего команду: Марка,Настю и Сашу и Вику с Никиту
+4
-2
+2
Комментарии они давать не вправе. Ну ясно понятно тогда...
+2
0
+2
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