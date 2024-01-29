ФФКР о решении по делу Валиевой: «Федерация не вправе давать официальные комментарии. Информация, озвученная сегодня, будет проанализирована»

ФФКР не будет давать официальные комментарии по поводу дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Федерация фигурного катания России не является стороной, участвующей в процессе по делу Камилы Валиевой, и получает информацию из тех же источников, что и все остальные.

Давать официальные комментарии федерация не вправе.

Информация, которая была озвучена сегодня, будет проанализирована, и будут предприняты все необходимые дальнейшие действия со стороны компетентных организаций», – заявили в .

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