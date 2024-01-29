ФФКР о решении по делу Валиевой: «Федерация не вправе давать официальные комментарии. Информация, озвученная сегодня, будет проанализирована»
ФФКР не будет давать официальные комментарии по поводу дисквалификации Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
«Федерация фигурного катания России не является стороной, участвующей в процессе по делу Камилы Валиевой, и получает информацию из тех же источников, что и все остальные.
Давать официальные комментарии федерация не вправе.
Информация, которая была озвучена сегодня, будет проанализирована, и будут предприняты все необходимые дальнейшие действия со стороны компетентных организаций», – заявили в ФФКР.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
Они сейчас вообще отсвечивать не будут.
но за Камилу - особенно.
спорт, переходящий в искусство,
таких как Камила еще не было, возможно, и не будет. Именно поэтому обидно вдвойне
истинная красота, которую мы наблюдали на льду
увидим ли мы еще такое ?
Не плохо бы прокомментить-будет ли ФФКР всерьез разбираться-кто же втюхивал Ками допинг из штаба))).Или будет увешивать Этери,подставившей страну на ОИ очередными плюшками и наградами....
Кто Лизе не дал заменить Ками.....