Лыжница Степанова о дисквалификации Валиевой: «Мы все знаем, откуда ноги растут у таких решений. Нужен ли нам вообще такой «международный» спорт?»
Лыжница Вероника Степанова поддержала Камилу Валиеву после дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
«Мы все знаем откуда ноги растут у таких решений, как сегодня. Еще один повод задуматься: а нужен ли нам вообще такой «международный» спорт, спонсируемый и управляемый Западом?
Мы все равно сильнее – и в честной борьбе еще это не раз докажем. Если будет честная борьба, на льду или на лыжне, а не в судах», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Степанова также опубликовала фото участников Олимпиады-2022 с президентом России Владимиром Путиным.
* слово используемое матвтв и спортсру
А вы, как инфузории, плодитесь в своем псевдопатриотичсеком мирке, если хотите.
"Спортивный арбитражный суд (CAS) уменьшил срок дисквалификации пловчихе Мэдисин Кокс с двух лет до шести месяцев. Ранее спортсменка была уличена в применении запрещённого препарата, стимулирующего работу сердца-триметазидина. Американка заявила, что допинг мог попасть в её организм вместе с водопроводной водой. "
Зато потом будет столько пространства для разговоров о том, сколько у России внешних врагов, как нас все ненавидят и как все против нас.
Ситуация win win