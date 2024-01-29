Лыжница Степанова о дисквалификации Валиевой: «Мы все знаем, откуда ноги растут у таких решений. Нужен ли нам вообще такой «международный» спорт?»

Лыжница Вероника Степанова поддержала Камилу Валиеву после дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Мы все знаем откуда ноги растут у таких решений, как сегодня. Еще один повод задуматься: а нужен ли нам вообще такой «международный» спорт, спонсируемый и управляемый Западом?

Мы все равно сильнее – и в честной борьбе еще это не раз докажем. Если будет честная борьба, на льду или на лыжне, а не в судах», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Степанова также опубликовала фото участников Олимпиады-2022 с президентом России Владимиром Путиным.

Самая большая глупость в деле Валиевой