Лыжница Степанова о дисквалификации Валиевой: «Мы все знаем, откуда ноги растут у таких решений. Нужен ли нам вообще такой «международный» спорт?»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Политика Камила Валиева Вероника Степанова Фигурное катание

Лыжница Вероника Степанова поддержала Камилу Валиеву после дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Мы все знаем откуда ноги растут у таких решений, как сегодня. Еще один повод задуматься: а нужен ли нам вообще такой «международный» спорт, спонсируемый и управляемый Западом?

Мы все равно сильнее – и в честной борьбе еще это не раз докажем. Если будет честная борьба, на льду или на лыжне, а не в судах», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Степанова также опубликовала фото участников Олимпиады-2022 с президентом России Владимиром Путиным.

Самая большая глупость в деле Валиевой

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И чтобы все поняли откуда эти ноги растут, Степанова приложила фотографию😅
+43
-3
+40
Степанова вот идеальна для ГосДумы. Вот прям в точку.
+35
-8
+27
Да тебе-то международный спорт больше не грозит)
+24
-4
+20
Не эта Степанова недавно собиралась в личке олимпийскую медаль завоевать?😁
+16
-2
+14
Ноги растут из жопы*. Жопа* решила кормить Валиеву допингом и не расчитала сроки выхода вещества. По результатам дела жопа* не пострадала.
* слово используемое матвтв и спортсру
+13
-4
+9
Может хоть Степанова ответит, откуда у 15-летней девочки допинг в организме оказался? Раз уж остальные не могут.
+9
-1
+8
Для них честно - это когда они одни жрут допинг, а другие должны соревноваться против них на своих двоих.
+10
-3
+7
Вы там адекватные вообще или нет? Обнаружен допинг, доказательств, что в организм попал случайно, никто не привёл. А виновато во всем мировое сообщество, готовы унижать и показательно уничтожать. Никто б не жрал допинг и вопросов бы ни к кому не было.
+8
-2
+6
Нужен ли нам вообще такой «международный» спорт?» --- Тебе уже не нужен. Но там есть тысячи, которые хотят что-то с него поиметь, не сегодня, так хоть завтра.
+7
-1
+6
Он нужен спортменам
+5
-1
+4
Наличие запрещенных веществ доказано, Валиева с этим сама согласилась, ее, естественно, дисквалифицировали - в чем проблема?
+5
-1
+4
Ответ imaxim
Да тебе-то международный спорт больше не грозит)
а как же забеги с сильнейшими лыжниками из Индии, Бразилии, Китая и Южной Африки?
+6
-3
+3
Не нужен международный спорт - соревнуйтесь в вакууме. Как будто не он вам нужен, а вы ему ))
+5
-2
+3
Нам нужен международный спорт, Медведев это вчера всеми оставшимися силами в Мельбурне доказывал.

А вы, как инфузории, плодитесь в своем псевдопатриотичсеком мирке, если хотите.
+4
-1
+3
Ответ fbd
Может хоть Степанова ответит, откуда у 15-летней девочки допинг в организме оказался? Раз уж остальные не могут.
воды попила, КАС прекрасно знает откуда эта дрянь в спортсменов попадает:
"Спортивный арбитражный суд (CAS) уменьшил срок дисквалификации пловчихе Мэдисин Кокс с двух лет до шести месяцев. Ранее спортсменка была уличена в применении запрещённого препарата, стимулирующего работу сердца-триметазидина. Американка заявила, что допинг мог попасть в её организм вместе с водопроводной водой. "
+2
0
+2
После таких выступлений международные организации уже не задумываются над нужностью таких, как Степанова, прикормленных организаторами мероприятия в соседней стране.
+3
-1
+2
Да, мы все знаем откуда - в государстве, в его системе, где 15-летней девушке могут надавать допинга, а затем, когда ту поймают, кинуть на растерзание, ибо свои кресла важнее.

Зато потом будет столько пространства для разговоров о том, сколько у России внешних врагов, как нас все ненавидят и как все против нас.

Ситуация win win
+5
-3
+2
Ответ werter
Скобочка-улыбочка выдает в вас туземца, который радуется, когда другого (гораздо более талантливого и успешного) туземца наказывает белый колонизатор. Жалко вас, честно.
ахахаха, это кто это успешный и талантливый туземец? )))) ахахаха
+1
0
+1
Такие вот комментарии говорят о Степановой, как о даме с низкой социальной ответственностью!
+2
-1
+1
Ответ Омичёв
Степанова вот идеальна для ГосДумы. Вот прям в точку.
Туда берут только допингистов или коррупционеров чтобы управлять легче было.
+5
-4
+1
Ответ Dmitriy Racheev
Ноги растут из жопы*. Жопа* решила кормить Валиеву допингом и не расчитала сроки выхода вещества. По результатам дела жопа* не пострадала. * слово используемое матвтв и спортсру
Жопа* , накормивший Камилу таблеткой, рассчитывал что результаты пробы придут вовремя, примчался на ЧЕ, и уже видел себя со своей ученицей на ОИ, но что-то пошло не так...
+1
0
+1
Очередная не умная. Вы хоть паузу возьмите
+6
-5
+1
Ответ kutavlik
Такие вот комментарии говорят о Степановой, как о даме с низкой социальной ответственностью!
Степанова потеряла все шансы на международные старты, но видимо ей и других спортсменов хочется притянуть к своей компании "неприглашаемых".
+1
0
+1
О, ну куда же без авторитетного мнения этой лыжницы-политолога.
+2
-1
+1
Через два дня опять напишет, что ее мечта личная медаль Олимпиады.
+3
-2
+1
"в честной борьбе" (принимает допинг)
+6
-5
+1
Ответ fbd
Может хоть Степанова ответит, откуда у 15-летней девочки допинг в организме оказался? Раз уж остальные не могут.
Мне нравится, гипотеза с собачьей миской.
0
0
0
Ответ В поисках смысла
Вы там адекватные вообще или нет? Обнаружен допинг, доказательств, что в организм попал случайно, никто не привёл. А виновато во всем мировое сообщество, готовы унижать и показательно уничтожать. Никто б не жрал допинг и вопросов бы ни к кому не было.
Это очередная традиционная присяга на верность и не более. Им нельзя молчать и тем более поддерживать подобные решения. А то выгонят и отберут всё.
0
0
0
Ответ werter
Скобочка-улыбочка выдает в вас туземца, который радуется, когда другого (гораздо более талантливого и успешного) туземца наказывает белый колонизатор. Жалко вас, честно.
А ты уже смотришь программу Время?)
0
0
0
Ответ gek
К примеру у Вас обнаружат случайный допинг. Как Вы докажите, что он к Вам случайно попал? Вы даже не знаете как он попал в Ваш организм - с пищей, водой, лекарством, наконец ошибка лаборатории, провокация.
Например, перетряхну аптечку и сдам все препараты на химический анализ - нет ли загрязнения на производстве. Запрошу список поставщиков продуктов, в частности, мяса, там, где ел отдельно от команды во время пребывания в Санкт-Петербурге. Ну и наконец, заявлю о своей невиновности, как это сделала Сергеева, которая позже нашла источник загрязнения, а не буду лепить нелепую версию с дедушкиным стаканом, потому что любой человек, который знаком с математикой на уровне пятого класса, понимает, что это полный бред.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий