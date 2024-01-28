Макар Игнатов: «Татьяна Тарасова сказала, что моя фанатка? Очень приятно слышать от такого человека. Это невероятно ценно»

Макар Игнатов оценил выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

На турнире он занял третье место, победил Петр Гуменник.

«Первая половина понравилась, как катался, как прыгал. Потом случилась ошибка на флип — турбулентность, видимо. Но я доволен, как все сложилось. Хороший турнир перед Спартакиадой.

Вчерашнее падение? Ко мне домой вчера пришел папа, с ним вместе посмеялись, опубликовал пост про «пристегиваемся, взлетаем». Надо относиться с самоиронией. Живу я, если что, отдельно, папа не за хлебом отходил. Но тоже помогло.

Тарасова сказала, что моя фанатка? Очень приятно слышать от такого человека. Это невероятно ценно», — сказал .