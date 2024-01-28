Макар Игнатов: «Татьяна Тарасова сказала, что моя фанатка? Очень приятно слышать от такого человека. Это невероятно ценно»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Макар Игнатов Спорт-Экспресс чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Макар Игнатов оценил выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

На турнире он занял третье место, победил Петр Гуменник. 

«Первая половина понравилась, как катался, как прыгал. Потом случилась ошибка на флип — турбулентность, видимо. Но я доволен, как все сложилось. Хороший турнир перед Спартакиадой.

Вчерашнее падение? Ко мне домой вчера пришел папа, с ним вместе посмеялись, опубликовал пост про «пристегиваемся, взлетаем». Надо относиться с самоиронией. Живу я, если что, отдельно, папа не за хлебом отходил. Но тоже помогло.

Тарасова сказала, что моя фанатка? Очень приятно слышать от такого человека. Это невероятно ценно», — сказал Игнатов.

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3 комментария
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Стабильности Макару и сил докатывать программу! Очень красивый, статный спортсмен. Четырьмя квадами сегодня впечатлил. Удачи на Спартакиаде.
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Не обольщайся, она о многих так говорит. А потом поливает
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Ну если оценивать Макара по внешним данным,то у него не только ТАТ фанатка.
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