Морозов о завершении карьеры: «Чтобы проявить уважение к болельщикам, мы решили пойти таким путем. Если решил, что заканчиваешь, то зачем брать паузу?»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Владимир Морозов объяснил завершение карьеры.

Морозов выступал в парном катании с Евгенией Тарасовой. В ноябре они объявили об уходе из спорта.

– Чувствую себя хорошо. Мы приняли абсолютно взрослое решение, поэтому никаких сожалений нет. Конечно, скучаем немного по соревнованиям, но все, что хотели, мы сделали.

– Обычно фигуристы долго не решаются объявить о завершении карьеры, берут паузу. Почему вы так быстро решили поставить точку?

– Наверное, чтобы проявить уважение к своим болельщикам, мы решили пойти таким путем. Ну и мы не хотели быть как все. Если ты решил, что заканчиваешь, то зачем брать паузу? Конечно, это личное дело каждого, но мы выбрали такой путь, – ответил Морозов.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это верное решение,лучше сразу объявить о завершении,нежели чем кормить обещаниями и домыслами о возобновлении карьеры. Спасибо Жене и Вове за их карьеру и неимоверное удовольствие болельщиков от их катания! Когда они катали чисто это было эталонное парное фигурное катание! Их серебро ОИ для меня лично с золотым отливом)
+32
-3
+29
Жалко что ушли любимые Рыжики. Их катание просто завораживало. Но решение правильное и своевременное. Смена поколений неизбежно. Спасибо 🙏 Вам милые Рыжики что вы были и поставили красивую точку Серебро ОИ перед завершением.
+13
-2
+11
Ответ Призрачный триксель
Это верное решение,лучше сразу объявить о завершении,нежели чем кормить обещаниями и домыслами о возобновлении карьеры. Спасибо Жене и Вове за их карьеру и неимоверное удовольствие болельщиков от их катания! Когда они катали чисто это было эталонное парное фигурное катание! Их серебро ОИ для меня лично с золотым отливом)
Да, любимые Рыжики на ОИ в Пекине продемонстрировали не только эталонное парное катание, но и единственные из всех были безошибочны в двух программах ! Их последний старт на международной арене удался на славу !
+10
-2
+8
Ответ Призрачный триксель
Это верное решение,лучше сразу объявить о завершении,нежели чем кормить обещаниями и домыслами о возобновлении карьеры. Спасибо Жене и Вове за их карьеру и неимоверное удовольствие болельщиков от их катания! Когда они катали чисто это было эталонное парное фигурное катание! Их серебро ОИ для меня лично с золотым отливом)
В 30 лет, наверное, проще сказать, что завершил, чем в 17-18.
+9
-2
+7
Ответ Elena Savanuk
Да, любимые Рыжики на ОИ в Пекине продемонстрировали не только эталонное парное катание, но и единственные из всех были безошибочны в двух программах ! Их последний старт на международной арене удался на славу !
Это и удивительно, до этой Олимпиады вообще не помню, чтобы они чисто обе программы откатали. Хотя лучше один раз, но в самый важный момент, чем наоборот.
+6
0
+6
Спортивная карьера как и её завершение заслуживает уважения. Спасибо за проделанную работу и доставленное удовольствие от ваших выступлений.
+6
-2
+4
Очень красивая пара,очень гармоничная,после Елены Бережной и Антона Сихарулидзе и Макса Траньков и Татьяны Волосожар-одна из самых эстетичных,приятных взгляду
.
+2
0
+2
Ответ Призрачный триксель
Это верное решение,лучше сразу объявить о завершении,нежели чем кормить обещаниями и домыслами о возобновлении карьеры. Спасибо Жене и Вове за их карьеру и неимоверное удовольствие болельщиков от их катания! Когда они катали чисто это было эталонное парное фигурное катание! Их серебро ОИ для меня лично с золотым отливом)
Только катали чисто они очень редко...
+1
0
+1
Ответ Маргарита Михайловна
Действительно завершением карьеры они сделали большую услугу болельщикам фигурного катания. Эта пара была наименее интересная из всех а пихали её везде.
Это же надо такую глупость написать от имени болельщиков.
+1
0
+1
спасибо, что не стали морочить голову болельщикам
0
0
0
Ответ Добрый Андрей
Это и удивительно, до этой Олимпиады вообще не помню, чтобы они чисто обе программы откатали. Хотя лучше один раз, но в самый важный момент, чем наоборот.
Как и Алена Савченко со своим новым партнером , который именно на ОИ в Корее не подвел свою сверхопытную партнершу...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий