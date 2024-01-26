Морозов о завершении карьеры: «Чтобы проявить уважение к болельщикам, мы решили пойти таким путем. Если решил, что заканчиваешь, то зачем брать паузу?»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Владимир Морозов объяснил завершение карьеры.

Морозов выступал в парном катании с Евгенией Тарасовой. В ноябре они объявили об уходе из спорта.

– Чувствую себя хорошо. Мы приняли абсолютно взрослое решение, поэтому никаких сожалений нет. Конечно, скучаем немного по соревнованиям, но все, что хотели, мы сделали.

– Обычно фигуристы долго не решаются объявить о завершении карьеры, берут паузу. Почему вы так быстро решили поставить точку?

– Наверное, чтобы проявить уважение к своим болельщикам, мы решили пойти таким путем. Ну и мы не хотели быть как все. Если ты решил, что заканчиваешь, то зачем брать паузу? Конечно, это личное дело каждого, но мы выбрали такой путь, – ответил Морозов.