Владислав Вильчик: «Элементы ультра-си в парном катании стоят очень мало, чтобы рисковать. Может, попробуем четверные под конец сезона»

Чернышова и Вильчик рассказали, что могут попробовать исполнить четверные подкрут и выброс.

Пара заняла второе место на всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

«Произвольную хорошо проехали, над короткой надо еще работать. Не пробовали четверной подкрут делать на тренировках.

Рационально ли исполнять элементы ультра-си в парном катании? Пока нет, по баллам они очень мало стоят, чтобы рисковать.

Может, что-нибудь попробуем под конец сезона – четверные подкрут и выброс, но в программу пока опасно вставлять», – сказал .

«У нас в планах откатать первенство России и финал Гран-при», – добавил фигурист.

«Главный старт сезона – первенство России, очень хочется на нем выложиться на максимум», – отметила .