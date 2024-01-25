Владислав Вильчик: «Элементы ультра-си в парном катании стоят очень мало, чтобы рисковать. Может, попробуем четверные под конец сезона»

Теги сборная России пары Анастасия Чернышова Владислав Вильчик Фигурное катание

Чернышова и Вильчик рассказали, что могут попробовать исполнить четверные подкрут и выброс.

Пара заняла второе место на всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

«Произвольную хорошо проехали, над короткой надо еще работать. Не пробовали четверной подкрут делать на тренировках. 

Рационально ли исполнять элементы ультра-си в парном катании? Пока нет, по баллам они очень мало стоят, чтобы рисковать.

Может, что-нибудь попробуем под конец сезона – четверные подкрут и выброс, но в программу пока опасно вставлять», – сказал Владислав Вильчик.

«У нас в планах откатать первенство России и финал Гран-при», – добавил фигурист. 

 «Главный старт сезона – первенство России, очень хочется на нем выложиться на максимум», – отметила Анастасия Чернышова.

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5 комментариев
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Ответ Юркин Клоп
А китайцы так олимпиаду выиграли благодаря ультра си 🤔
Китайцы и по остальным критериям были либо лучшими, либо одними из лучших.
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Ответ Kareglazaya
Китайцы и по остальным критериям были либо лучшими, либо одними из лучших.
Это то да, но Тарасова с Морозовым прям совсем на пятки наступали, в итоге китайцы были всего лишь плюс 0,6 баллов. А четверная подкрутка дала им плюс 1,6 баллов по базовой стоимости. ГОЭ у тех и других был примерно одинаковый, так что как знать, как знать…
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Да, существующие правила не стимулируют к исполнению сложных четверных элементов в парном катании, а сейчас планируют ещё упростить программы. Это печально... хочется развития, а не возвращения на 10 лет назад.
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А китайцы так олимпиаду выиграли благодаря ультра си 🤔
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Ответ Olga.t
Да, существующие правила не стимулируют к исполнению сложных четверных элементов в парном катании, а сейчас планируют ещё упростить программы. Это печально... хочется развития, а не возвращения на 10 лет назад.
Был период, когда почти все начали прыгать четверные выбросы и калечиться. Существующие правила защищают здравый смысл.
+2
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