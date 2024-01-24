Открыта продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Началась продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024.

Турнир пройдет 2-3 марта в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Билеты на мероприятие стоят от 500 до 3000 рублей (на первый день) и от 750 до 3300 рублей (на второй).

Приобрести билеты можно на сайте Kassir.ru.

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