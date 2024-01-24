Открыта продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Теги болельщики Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Началась продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024.

Турнир пройдет 2-3 марта в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. 

Билеты на мероприятие стоят от 500 до 3000 рублей (на первый день) и от 750 до 3300 рублей (на второй). 

Приобрести билеты можно на сайте Kassir.ru.

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21 комментарий
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Опять Ротенберг будет подсуживать Красной машине четвертый год подряд?
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А какой состав на турнир? Хотя бы предварительный написали, чтобы болельщики понимали идти им или нет.
Неуважение к болельщикам продолжается!
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опять стоимость на ближние ко льду места неадекватная. сделайте цены по 1-1,5 т.р. и трибуны будут полные до отказа.
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Продажа "кота в мешке" более чем за месяц до соревнования. Состав участников может измениться по разным объективным и субъективным причинам. И те кто купил билеты заранее в надежде увидеть своих любимцев, будут разочарованы. А про организацию, регламент, формат и проведение турнира уже лишний раз и повторяться не хочется.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Обожаю этот турнир. В нӗм и история жизни, и настоящий спорт, и командный дух! Хочу видеть Козловского и Муравьӗву играющими капитанами.
Вечер пятницы-послезавтра....вы рано стартовали....
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Ответ Александр Шульгин
Комментарий удален модератором
Как будто 1й канал вас читает))
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Успела) спасибо спортс за новость ) до встречи в Юбилейном
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Ответ Алексей Токарев
А во вторую команду Валеру Ангелопола можно, он тоже не играющий. Женщины одиночки самая популярная дисциплина.
Да ну! Кому этот Полуангел интересен?... Нет это совершенно не вариант)))
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Ответ Алёна Вода
Лучше бы парней! Ну сколько уже можно девчат ставить? Хочется уже красивых, харизматичных, ответственных мужчин! Есть же у нас кто-то, кроме Козловского? И одиночники, и парники, и среди танцоров можно поискать
А во вторую команду Валеру Ангелопола можно, он тоже не играющий. Женщины одиночки самая популярная дисциплина.
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Ответ Алексей Токарев
Было бы не плохо если бы Софью Акатьеву сделали капитаном, не играющим.
Лучше бы парней! Ну сколько уже можно девчат ставить? Хочется уже красивых, харизматичных, ответственных мужчин! Есть же у нас кто-то, кроме Козловского? И одиночники, и парники, и среди танцоров можно поискать
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Ответ Vasily Ivanov
Вечер пятницы-послезавтра....вы рано стартовали....
только шампвнское на НГ
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Ответ Алёна Вода
А Муравьёва там каким боком?))) Для капитанства нужен харизматичный человек. Пора бы уже парням выходить на лидирующие роли! Козловский и Грицаенко, может быть?
Соня имеет характер для капитанства.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Обожаю этот турнир. В нӗм и история жизни, и настоящий спорт, и командный дух! Хочу видеть Козловского и Муравьӗву играющими капитанами.
А Муравьёва там каким боком?))) Для капитанства нужен харизматичный человек. Пора бы уже парням выходить на лидирующие роли! Козловский и Грицаенко, может быть?
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Ответ Elena Bogach
Как будто 1й канал вас читает))
Так пусть почитают. И уволят людей которые ничего нормально организовать не могут
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Я бы взяла билет на ПП только для того, чтобы вживую увидеть Дориана Грея Петра Гуменника. А в целом эффект новизны турнира давно утрачен, формат устарел и требует серьезных изменений, чтобы не превратиться в аналог "Ледникового периода" для действующих спортсменов. Смотреть на очередную победу "Красной машины" не мытьем, так катаньем уже нет желания(
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Дорогие билеты! Я бы не взяла,--ни списка участников нет, ни новостей об изменении регламента. А в таком виде, как в прошлом году было--уже не очень-то интересно.
Нужна какая-то изюминка, на которую можно привлекать зрителя. Мои предложения:
* добавить в КП Ж любые квады и каскады с ними;
* добавить в КП М каскады из 3-х прыжков--прямые, ойлерники, комбинации;
* добавить в ПП М и Ж длинные каскады (до 5-ти прыжков);
* тур для танцоров по свободной интерпретации музыки (участвуют все дуэты команды, один за одним,--ставится любая музыка, делится на одинаковые куски звуковым сигналом; откатал первый дуэт, сразу после сигнала вступает второй, затем третий. И вторая команда также--под другую музыку);
* помимо КП и ПП добавить какие-то новые туры: командную прыжковую эстафету, командную вращательную эстафету, параллельный прыжок, исполненный наибольшим числом членов команды (например, 4Т, исполненный 5-тью участниками параллельно; оригинальный элемент, исполненный всеми участниками команды (может быть, вращение , когда вся команда вращается вокруг одного центра),.... в общем, конкурсы должны быть как серьёзные и сложные, так и не очень сложные, но оригинальные и возможно даже весёлые какие-то...
В общем, ЗРЕЛИЩА надо дать! И ежегодно конкурсы менять, что-то повторять, что-то добавлять новое
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Было бы не плохо если бы Софью Акатьеву сделали капитаном, не играющим.
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Комментарий удален модератором
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