Открыта продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Началась продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024.
Турнир пройдет 2-3 марта в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Билеты на мероприятие стоят от 500 до 3000 рублей (на первый день) и от 750 до 3300 рублей (на второй).
Приобрести билеты можно на сайте Kassir.ru.
Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой
Неуважение к болельщикам продолжается!
Нужна какая-то изюминка, на которую можно привлекать зрителя. Мои предложения:
* добавить в КП Ж любые квады и каскады с ними;
* добавить в КП М каскады из 3-х прыжков--прямые, ойлерники, комбинации;
* добавить в ПП М и Ж длинные каскады (до 5-ти прыжков);
* тур для танцоров по свободной интерпретации музыки (участвуют все дуэты команды, один за одним,--ставится любая музыка, делится на одинаковые куски звуковым сигналом; откатал первый дуэт, сразу после сигнала вступает второй, затем третий. И вторая команда также--под другую музыку);
* помимо КП и ПП добавить какие-то новые туры: командную прыжковую эстафету, командную вращательную эстафету, параллельный прыжок, исполненный наибольшим числом членов команды (например, 4Т, исполненный 5-тью участниками параллельно; оригинальный элемент, исполненный всеми участниками команды (может быть, вращение , когда вся команда вращается вокруг одного центра),.... в общем, конкурсы должны быть как серьёзные и сложные, так и не очень сложные, но оригинальные и возможно даже весёлые какие-то...
В общем, ЗРЕЛИЩА надо дать! И ежегодно конкурсы менять, что-то повторять, что-то добавлять новое