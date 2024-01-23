Татьяна Тарасова: «Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Я и так хорошо знаю ее жизнь»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она смотреть фильм о Родниной.
Выход картины о трехкратной олимпийской чемпионке под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год.
«Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Может быть, буду в отъезде, на работе или дома.
Я и так хорошо знаю ее жизнь», — сказала Тарасова.
«Я люблю тренерскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме». Почему ссорятся Роднина и Тарасова?
мало кто из встретивших,
понимает и ценит роль Учителя в своей личной жизни,
в успехах своей профессиональной деятельности
примеров - тьма!
родниной повезло встретить двух титанов
станислава анатольевича жука и татьяну анатольевну тарасову
и обоих она обкомпостила,
чем собственно и останется в истории российской фигурки...
неделю назад
её дочь алена миньковская приговорила:
мама не на той стороне...
Там разница в возрасте в два года, а технически Тарасова и 5% мастерства Родниной никогда не имела
Тарасова была номинальным тренером, как и ее папаша, который чужой труд и победы за свои выдавал