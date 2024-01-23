Татьяна Тарасова: «Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Я и так хорошо знаю ее жизнь»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Роднина пары Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она смотреть фильм о Родниной.

Выход картины о трехкратной олимпийской чемпионке под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год.

«Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Может быть, буду в отъезде, на работе или дома.

Я и так хорошо знаю ее жизнь», — сказала Тарасова. 

«Я люблю тренерскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме». Почему ссорятся Роднина и Тарасова?

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16 комментариев
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Действительно мемуары ТАТ, о Родниной да и всей жизни Тарасовой станут бестселлером.
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+15
редко кому в жизни удаётся встретить Учителя,
мало кто из встретивших,
понимает и ценит роль Учителя в своей личной жизни,
в успехах своей профессиональной деятельности
примеров - тьма!
родниной повезло встретить двух титанов
станислава анатольевича жука и татьяну анатольевну тарасову
и обоих она обкомпостила,
чем собственно и останется в истории российской фигурки...
неделю назад
её дочь алена миньковская приговорила:
мама не на той стороне...
+16
-2
+14
ТАТ не интересны художественные вымыслы.
+13
-3
+10
Ах-ха ! Вот кому надо было дать "прочитать сценарий. Высказать замечания, сомнения и предложения. " Фильм стал бы намного смотрибельней )))
+9
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+9
Версию с комментариями ТАТ при просмотре, думаю, многие бы хотели глянуть😏
+9
-2
+7
ТАТ точно будет неинтересно смотреть художественные вариации на тему жизни бывшей ученицы, ныне депутатши, с которой они друг друга не переваривают.
+8
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+6
Анатольна не хочет на себя молодую посмотреть ?
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Ответ Vasily Ivanov
Анатольна не хочет на себя молодую посмотреть ?
Там ее играть будет еврейка Ардова или еврейка Аронова
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+1
Премьера будет на закрытом показе или на открытом ?...
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Рано снимать про Роднину. Она таааких законов может ещё напринимать, что карьера в ФК уйдёт на второй план и придётся треш-сиквел допиливать.
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Ответ Howard Norfolk
Действительно мемуары ТАТ, о Родниной да и всей жизни Тарасовой станут бестселлером.
Не одни уже написала
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Ответ arisstopane
редко кому в жизни удаётся встретить Учителя, мало кто из встретивших, понимает и ценит роль Учителя в своей личной жизни, в успехах своей профессиональной деятельности примеров - тьма! родниной повезло встретить двух титанов станислава анатольевича жука и татьяну анатольевну тарасову и обоих она обкомпостила, чем собственно и останется в истории российской фигурки... неделю назад её дочь алена миньковская приговорила: мама не на той стороне...
Какая из Тарасовой учительница для Родниной?

Там разница в возрасте в два года, а технически Тарасова и 5% мастерства Родниной никогда не имела

Тарасова была номинальным тренером, как и ее папаша, который чужой труд и победы за свои выдавал
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