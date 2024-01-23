Татьяна Тарасова: «Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Я и так хорошо знаю ее жизнь»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она смотреть фильм о Родниной.

Выход картины о трехкратной олимпийской чемпионке под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год.

«Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Может быть, буду в отъезде, на работе или дома.

Я и так хорошо знаю ее жизнь», — сказала Тарасова.

«Я люблю тренерскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме». Почему ссорятся Роднина и Тарасова?