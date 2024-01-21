Бойкова и Козловский не сделали четверной выброс, у Мишиной и Галлямова комбинация из сальхова и акселей на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Елизавета Осокина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Пары выступают на чемпионате России по прыжкам в Москве.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: 3Tw, 3Tw, 4STh (падение) – в первом раунде (20,05 балла).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов: 3S-2A-2A, 3FTh, 3LoTh – в первом раунде (23,04).

Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков: 3S-2A-2A, 3T-2A-2A, 3LoTh – в первом раунде (23,95).

Елизавета Осокина –  Артем Грицаенко: 3Tw, 3Tw, 3T-2A-1A – в первом раунде (19,46).

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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2 комментария
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Я мечтала о шлеме, но защитные штаны тоже клёвые. Они сделали этот турнир. А для удачного выброса просто нужна соответствующая музыка))
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сделают. И выиграют ОИ. Верю)
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