Бойкова и Козловский не сделали четверной выброс, у Мишиной и Галлямова комбинация из сальхова и акселей на чемпионате России по прыжкам

Пары выступают на чемпионате России по прыжкам в Москве.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: 3Tw, 3Tw, 4STh (падение) – в первом раунде (20,05 балла).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов: 3S-2A-2A, 3FTh, 3LoTh – в первом раунде (23,04).

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков: 3S-2A-2A, 3T-2A-2A, 3LoTh – в первом раунде (23,95).

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко: 3Tw, 3Tw, 3T-2A-1A – в первом раунде (19,46).

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.