Фурнье-Бодри и Соренсен заявлены на чемпионат четырех континентов. Ранее они снялись с чемпионата Канады из-за скандала

Теги танцы на льду сборная Канады чемпионат четырех континентов Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Фигурное катание

Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен заявлены на чемпионат четырех континентов.

Турнир пройдет в Шанхае с 30 января по 4 февраля.

Ранее дуэт снялся с чемпионата Канады из-за обвинений в адрес партнера в сексуальном насилии.

Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Сейчас Соренсен находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).

Фигурист Соренсен, обвиненный в изнасиловании: «Обвинения ложны, и я намерен защищать себя и свою репутацию»

Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте

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2 комментария
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очень странно. на ЧК, значит, религия не позволила выступить, а для ЧЧК - всё в порядке. обидно за ЛеГаков, которые с серебром ЧК, но мимо всего.
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Ну Слава Боженьке. Я за Кролика Роджера больше чем за чемпионство Луны переживала.
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