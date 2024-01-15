Фурнье-Бодри и Соренсен заявлены на чемпионат четырех континентов. Ранее они снялись с чемпионата Канады из-за скандала

Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен заявлены на чемпионат четырех континентов.

Турнир пройдет в Шанхае с 30 января по 4 февраля.

Ранее дуэт снялся с чемпионата Канады из-за обвинений в адрес партнера в сексуальном насилии.

Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Сейчас Соренсен находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).

Фигурист Соренсен, обвиненный в изнасиловании: «Обвинения ложны, и я намерен защищать себя и свою репутацию»

Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте