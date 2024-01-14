Александр Жулин: «Можно ли представить Большунова, бегающего за Латвию? Это будет по меньшей мере смешно. Сейчас не время менять гражданство»

Теги сборная России лыжные гонки Александр Жулин сборная Латвии переходы Денис Васильев Александр Большунов Фигурное катание

Жулин считает, что россиянам сейчас не стоит переходить в другие сборные.

«Смена гражданства – дело очень непростое, в особенности в такой момент, в котором мы сейчас находимся.

Я приведу простой пример. Живет русский мальчик Денис Васильев, выступает и ничего не может занять. Меняет гражданство на латвийское, продолжает тренироваться, занимать какие-то места. (На самом деле Васильев родился в Латвии и не менял гражданство – прим. Sports.ru)

И вдруг заявляет, что он безумно не хотел бы видеть русских спортсменов рядом с собой, являясь при этом русским человеком. Мне кажется, если бы у него была возможность, он бы еще и с удовольствием отправил туда же американцев, французов, канадцев и итальянцев.

Тогда у него появится шанс вообще влезть на подиум. Это такая смена гражданства, которая для меня пахнет предательством по отношению к россиянам.

Можно ли представить Александра Большунова, бегающего за Латвию? Это будет по меньшей мере смешно.

На мой взгляд, сейчас не время менять гражданство. Это будет правильно даже по отношению к тем воинам, которые сейчас теряют здоровье и жизни на СВО», – сказал тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

Латвийский фигурист Васильев: «Пока российским спортсменам не обязательно возвращаться, но со временем придется»

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14 комментариев
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Кто-то уже писал, что родители Васильева украинцы, а родился он в Латвии.
Жулину надо хоть немного читать и конечно знать о чем говорит.
и еще разве их с Навкой дочь не имеет американского гражданства по праву рождения в США?
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+15
Во дурачина!
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Заберите уже у Жулина бутылку.
+11
-1
+10
Жулину, больше не наливать
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+5
Ответ Hardy
причём здесь Латвия? Казахстан- да
Даже в Казахстан не возьмут) там все концерты и мероприятия зэтников отменяют из-за протестов жителей
+6
-1
+5
Большунова никто и не возьмёт) зэтники не в почете в остальном мире
+5
-3
+2
Жулину сначала надо читать биографию спортсмена, а потом выдавать своим кринжовые " экспертные" мнения. При чем здесь Денис, если он никогда в жизни не выступал за Россию и не жил здесь? Такими темпами он скоро заявит, что Малинин сменил гражданство России на США.
+2
0
+2
Ответ imaxim
Даже в Казахстан не возьмут) там все концерты и мероприятия зэтников отменяют из-за протестов жителей
ну значит кирово-чепецкие побегушки до пенсии))
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Ответ Hardy
ну значит кирово-чепецкие побегушки до пенсии))
За глупость и награда, да
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Можно было бы так сказать, если бы не одно "НО" 😏
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Вот как-то совсем некстати упомянул Большунова, его не ждут в других лыжных странах по известной причине. А вот если сам Жулин решит переметнуться на Запад, я совсем не удивилась бы... Но и его тоже уже там не примут.
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