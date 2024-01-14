Александр Жулин: «Можно ли представить Большунова, бегающего за Латвию? Это будет по меньшей мере смешно. Сейчас не время менять гражданство»
Жулин считает, что россиянам сейчас не стоит переходить в другие сборные.
«Смена гражданства – дело очень непростое, в особенности в такой момент, в котором мы сейчас находимся.
Я приведу простой пример. Живет русский мальчик Денис Васильев, выступает и ничего не может занять. Меняет гражданство на латвийское, продолжает тренироваться, занимать какие-то места. (На самом деле Васильев родился в Латвии и не менял гражданство – прим. Sports.ru)
И вдруг заявляет, что он безумно не хотел бы видеть русских спортсменов рядом с собой, являясь при этом русским человеком. Мне кажется, если бы у него была возможность, он бы еще и с удовольствием отправил туда же американцев, французов, канадцев и итальянцев.
Тогда у него появится шанс вообще влезть на подиум. Это такая смена гражданства, которая для меня пахнет предательством по отношению к россиянам.
Можно ли представить Александра Большунова, бегающего за Латвию? Это будет по меньшей мере смешно.
На мой взгляд, сейчас не время менять гражданство. Это будет правильно даже по отношению к тем воинам, которые сейчас теряют здоровье и жизни на СВО», – сказал тренер по фигурному катанию Александр Жулин.
Латвийский фигурист Васильев: «Пока российским спортсменам не обязательно возвращаться, но со временем придется»
Жулину надо хоть немного читать и конечно знать о чем говорит.
и еще разве их с Навкой дочь не имеет американского гражданства по праву рождения в США?