Александр Жулин: «Можно ли представить Большунова, бегающего за Латвию? Это будет по меньшей мере смешно. Сейчас не время менять гражданство»

Жулин считает, что россиянам сейчас не стоит переходить в другие сборные.

«Смена гражданства – дело очень непростое, в особенности в такой момент, в котором мы сейчас находимся.

Я приведу простой пример. Живет русский мальчик , выступает и ничего не может занять. Меняет гражданство на латвийское, продолжает тренироваться, занимать какие-то места. (На самом деле Васильев родился в Латвии и не менял гражданство – прим. Sports.ru)

И вдруг заявляет, что он безумно не хотел бы видеть русских спортсменов рядом с собой, являясь при этом русским человеком. Мне кажется, если бы у него была возможность, он бы еще и с удовольствием отправил туда же американцев, французов, канадцев и итальянцев.

Тогда у него появится шанс вообще влезть на подиум. Это такая смена гражданства, которая для меня пахнет предательством по отношению к россиянам.

Можно ли представить Александра Большунова, бегающего за Латвию? Это будет по меньшей мере смешно.

На мой взгляд, сейчас не время менять гражданство. Это будет правильно даже по отношению к тем воинам, которые сейчас теряют здоровье и жизни на СВО», – сказал тренер по фигурному катанию .

Латвийский фигурист Васильев: «Пока российским спортсменам не обязательно возвращаться, но со временем придется»