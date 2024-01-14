Александр Жулин: «Мотивировать спортсменов стало тяжелее. Что сейчас дает сборная? Что ты выступаешь на Кубке Первого канала»

Теги сборная России Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о проблемах фигуристов с мотивацией из-за отстранения.

«Я разговаривал со многими тренерами и сам скажу: мотивировать спортсменов стало тяжелее. Очень многие сейчас уходят в шоу зарабатывать деньги, но это уже те люди, которые сделали себе имя.

А вот что делать спортсменам, которые сейчас занимают седьмые или восьмые места и даже не попадают в сборную? Как тренеру их мотивировать? Что говорить? Говорить, что ты немного недожал, был бы шестой – попал бы в сборную?

А сборная сейчас что дает? Что ты выступаешь на Кубке Первого канала. Наше министерство спорта должно попробовать придумать какой-то способ, чтобы спортсмены не теряли мотивацию», – сказал заслуженный тренер России.

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3 комментария
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А раньше 7-8 места что-то давало? Квоты было 3 максимально.
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+2
Ответ unknownman
А раньше 7-8 места что-то давало? Квоты было 3 максимально.
Раньше было понимание зачем биться за попадание в сборную. Он же объясняет
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