Александр Жулин: «Мотивировать спортсменов стало тяжелее. Что сейчас дает сборная? Что ты выступаешь на Кубке Первого канала»

Александр Жулин рассказал о проблемах фигуристов с мотивацией из-за отстранения.

«Я разговаривал со многими тренерами и сам скажу: мотивировать спортсменов стало тяжелее. Очень многие сейчас уходят в шоу зарабатывать деньги, но это уже те люди, которые сделали себе имя.

А вот что делать спортсменам, которые сейчас занимают седьмые или восьмые места и даже не попадают в сборную? Как тренеру их мотивировать? Что говорить? Говорить, что ты немного недожал, был бы шестой – попал бы в сборную?

А сборная сейчас что дает? Что ты выступаешь на Кубке Первого канала. Наше министерство спорта должно попробовать придумать какой-то способ, чтобы спортсмены не теряли мотивацию», – сказал заслуженный тренер России.