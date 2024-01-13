«Губанова была лучшей, а у Хендрикс много недокрутов. Русофобию никто не отменял». Жулин о чемпионате Европы

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Жулин сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Политика Луна Хендрикс Р-Спорт Аделия Петросян дискриминация Фигурное катание

Александр Жулин отметил русофобию на фоне чемпионата Европы по фигурному катанию.

Сегодня на турнире в Каунасе победила бельгийка Луна Хендрикс. Второй стала экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.

«На мой взгляд, Анастасия Губанова на чемпионате Европы была лучшей, а у Луны Хендрикс было много недокрутов. Но под нее все было заряжено. Судьи закрывали глаза [на ошибки], плюс Губанова фамилия ведь «не очень хорошая». Русофобию никто не отменял.

У Губановой было хорошее и добротное выступление. Но надо не забывать, почему она поменяла страну. В России у нее не было шансов попасть в первую тройку.

Оценивать, конечно, сложно, но если сравнивать чемпионское катание Аделии Петросян и Губановой, то, думаю, разница была бы баллов 30-40», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Жулин.

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44 комментария
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Пинзарроне под Настей и Луной тоже из-за русофобии? НИНА же всё-таки, ага))
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То ему зреложенское подавай, то Петросян. Вот и пойми этого Жулина.)
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Коль в Подольске нет тепла -
Русофобов то вина...
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Ответ Ezhar
Пинзарроне под Настей и Луной тоже из-за русофобии? НИНА же всё-таки, ага))
Просто судьям сказали: не допустить, чтобы чемпионами стали с русскими именами! Они и восприняли буквально))))
+25
-1
+24
Привычно затянул про русофобию, посетовал на принижение Губановой и сам тут жё ее макнул. Чтоб особо медалям не радовалась и помнила, что занимает чужое место.
Да уж, русские от таких защитников перекрестились левой пяткой.
+26
-4
+22
Луняша бы и в прошлом году стала ЧЕ, если б сама так откровенно не накосячила. Никто не сомневался, что если будет более менее чисто катать в этот раз, то она ЧЕ без вариантов. Губанова молодец, не дрогнула. А Нине предстоит пубертат. Если пройдет его, будет молодец. Но ей легче, она после Луны единственная в Бельгии, никто не подвинет.
p.s. Луну можно похвалить хотя бы за то, что она хороший результат стала показывать после пубертата, да еще после серьезнейшей травмы позвоночника и после пропуска сезона. Конечно ей на руку наше отстранение, но всё равно она молодец
+14
0
+14
Губанова давно уже за Грузию выступает и пользуется случаем без наших берёт медали , как и Хендрикс .
От наших Настя и бежала в Грузию .
А на ЧЕ приятно удивила Нина . Вот ее порезали , а ПП смотрелась очень гармонично .Нина понравилась больше всех.
+14
-4
+10
А в прошлом году эта же Настя была первой. Что поменялось с прошлого года?
+10
0
+10
Ответ versa
Если бы русофобов не было, их следовало придумать.
Так в основном их и придумывают
+14
-5
+9
Если бы русофобов не было, их следовало придумать.
+14
-6
+8
С прыжками Настя справилась лучше, но катит она медленнее Луны. Не стоит всё валить на русофобию. Кататься нужно лучше, и тогда никакая фамилия не помешает.
К тому же Настя в этом сезоне выступала довольно слабо, а это тоже влияет на восприятие её прокатов судьями.
+10
-3
+7
Ответ Derben93
Так в основном их и придумывают
Верно. В любой непонятной (неприятной) ситуации вали всё на них.
+11
-4
+7
Кто, что а у нас как обычно : Обама, русофобия и всем газ закроем!
+14
-8
+6
Сказал бельгофоб.
+17
-12
+5
Ответ Lanc
Теперь понятны успехи воспитанниц Тутберидзе. На них не распространялась русофобия из-за грузинской фамилии тренера.
Зачем отрицать действительное - русофобия с каждым годом все сильнее и сильнее набирает обороты. Во всех сферах. Англо - американское лобби не дремлет.
+9
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Ответ Doctor V
Жулин хуже татарина, забыл фамилию, который тоже несёт всякую хрень.
Загитова?
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Жулин хуже татарина, забыл фамилию, который тоже несёт всякую хрень.
+5
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А последнее высказывание со сравнением Петросян и Губановой не русофобия?
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Жулин старый новый год отмечает? Губанова представитель грузинской сборной и точка. Как она на прыжки заходила, кровь из глаз
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Ответ Kareglazaya
С прыжками Настя справилась лучше, но катит она медленнее Луны. Не стоит всё валить на русофобию. Кататься нужно лучше, и тогда никакая фамилия не помешает. К тому же Настя в этом сезоне выступала довольно слабо, а это тоже влияет на восприятие её прокатов судьями.
Вы отрицаете завышенную вторую оценку Хендрикс и в короткой и в произвольной? Отрицаете то, что недокруты в каскадах судьи не заметили?
+5
-1
+4
При налиии русофобии русской девушке никто бы медалей не дал, второй год подряд.
+9
-6
+3
Молодцы Луна, Настя, Нина!
А теперь верните золото, серебро, бронзу ЧЕ - Петросян, Муравьевой и Валиевой!!! Вы не накатали на эти медали.
+6
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Ответ miladoc1
А в прошлом году эта же Настя была первой. Что поменялось с прошлого года?
Я о русофобии, а вы о чём?
+3
0
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Ответ именименя
Жулин старый новый год отмечает? Губанова представитель грузинской сборной и точка. Как она на прыжки заходила, кровь из глаз
Мне прыжки Губановой всегда напоминают, как Галадриэль перекорёжило во время их встречи с Фродо.
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видимо все еще общается со своей бывшей и ее нынешним - все как под копирку говорят..
+5
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патриотизм тоже
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Теперь понятны успехи воспитанниц Тутберидзе.
На них не распространялась русофобия из-за грузинской фамилии тренера.
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Ответ Doctor V
При налиии русофобии русской девушке никто бы медалей не дал, второй год подряд.
А Насте и не дали заслуженное.
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-4
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Ответ Юра Плисецкий
А Насте и не дали заслуженное.
Ей бы вообще ничего не дали, если бы русофобия была. И в прошлом году тоже.
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Российский МИД подключите! Обижают людей с русскими фамилиями, и насчёт русских имён надо проверить. И методичку выпустите по поводу того, как отличить тех, кто бежал, но хороший и кто бежал но плохой
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