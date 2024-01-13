«Губанова была лучшей, а у Хендрикс много недокрутов. Русофобию никто не отменял». Жулин о чемпионате Европы

Александр Жулин отметил русофобию на фоне чемпионата Европы по фигурному катанию.

Сегодня на турнире в Каунасе победила бельгийка Луна Хендрикс. Второй стала экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.

«На мой взгляд, Анастасия Губанова на чемпионате Европы была лучшей, а у Луны Хендрикс было много недокрутов. Но под нее все было заряжено. Судьи закрывали глаза [на ошибки], плюс Губанова фамилия ведь «не очень хорошая». Русофобию никто не отменял.

У Губановой было хорошее и добротное выступление. Но надо не забывать, почему она поменяла страну. В России у нее не было шансов попасть в первую тройку.

Оценивать, конечно, сложно, но если сравнивать чемпионское катание Аделии Петросян и Губановой, то, думаю, разница была бы баллов 30-40», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Жулин.