«Губанова была лучшей, а у Хендрикс много недокрутов. Русофобию никто не отменял». Жулин о чемпионате Европы
Александр Жулин отметил русофобию на фоне чемпионата Европы по фигурному катанию.
Сегодня на турнире в Каунасе победила бельгийка Луна Хендрикс. Второй стала экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.
«На мой взгляд, Анастасия Губанова на чемпионате Европы была лучшей, а у Луны Хендрикс было много недокрутов. Но под нее все было заряжено. Судьи закрывали глаза [на ошибки], плюс Губанова фамилия ведь «не очень хорошая». Русофобию никто не отменял.
У Губановой было хорошее и добротное выступление. Но надо не забывать, почему она поменяла страну. В России у нее не было шансов попасть в первую тройку.
Оценивать, конечно, сложно, но если сравнивать чемпионское катание Аделии Петросян и Губановой, то, думаю, разница была бы баллов 30-40», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Жулин.
Русофобов то вина...
Да уж, русские от таких защитников перекрестились левой пяткой.
p.s. Луну можно похвалить хотя бы за то, что она хороший результат стала показывать после пубертата, да еще после серьезнейшей травмы позвоночника и после пропуска сезона. Конечно ей на руку наше отстранение, но всё равно она молодец
От наших Настя и бежала в Грузию .
А на ЧЕ приятно удивила Нина . Вот ее порезали , а ПП смотрелась очень гармонично .Нина понравилась больше всех.
К тому же Настя в этом сезоне выступала довольно слабо, а это тоже влияет на восприятие её прокатов судьями.
А теперь верните золото, серебро, бронзу ЧЕ - Петросян, Муравьевой и Валиевой!!! Вы не накатали на эти медали.
На них не распространялась русофобия из-за грузинской фамилии тренера.