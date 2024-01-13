Тарасова о женском турнире на чемпионате Европы: «Все три девочки катались замечательно. Места распределились правильно»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс ТАСС Нина Пинзарроне Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о женских соревнованиях на чемпионате Европы-2024.

Победу на турнире одержала бельгийка Луна Хендрикс, второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третьей – бельгийка Нина Пинзарроне. 

«Катание было потрясающим, все три девочки катались замечательно, выполнили абсолютно все без сучка, без задоринки, технически на высоком очень уровне, без проблем.

Катали программы как песню, слышали свою музыку, самозабвенно, с музыкой делали все технически сложные элементы, все тройные прыжки.

Я считаю, что места распределились правильно. Хендрикс именно боролась в произвольной программе, за счет темпа, который в этой программе у нее есть, за счет большой скорости. Поздравляю Настю Губанову с сильнейшим, красивым и нежным прокатом.

Конечно, были бы наши одиночницы, был бы другой расклад. Ждем, когда нас туда позовут, очень обидно сидеть дома со своими спортсменами ни за что ни про что. И наши юниоры тоже сидят дома, хотя они ни за что не отвечают, не участвуют в соревнованиях», – сказала Тарасова.

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10 комментариев
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Татьяна Анатольевна, Вы употребляли слово ‘потрясающе’ в отношении катания Ханю и Валиевой в Шторме. Не девальвируйте свои эмоции, мы же им по-прежнему верим.
+20
-1
+19
Ответ Kontiolahti
Татьяна Анатольевна, Вы употребляли слово ‘потрясающе’ в отношении катания Ханю и Валиевой в Шторме. Не девальвируйте свои эмоции, мы же им по-прежнему верим.
Похоже, Татьяна Анатольевна уже вовсю отмечает Старый Новый год)
+8
-1
+7
Жаль только, что у чемпионки не было чемпионского катания.
+5
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+5
Согласна насчет юниоров
Почему то их отстраняют? Детей по сути
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Я думал, по вызову другие работают.
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Потрясающе, это слишком громко сказано....
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Всё ясно можно расходиться
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Губановой работать над офп,Нину поставили в очередь.А Луна выстояла свое.Ну и энергичность всегда шла в плюс
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Она троллит, что ли?🤔
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