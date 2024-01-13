Тарасова о женском турнире на чемпионате Европы: «Все три девочки катались замечательно. Места распределились правильно»

Татьяна Тарасова высказалась о женских соревнованиях на чемпионате Европы-2024.

Победу на турнире одержала бельгийка Луна Хендрикс, второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третьей – бельгийка Нина Пинзарроне.

«Катание было потрясающим, все три девочки катались замечательно, выполнили абсолютно все без сучка, без задоринки, технически на высоком очень уровне, без проблем.

Катали программы как песню, слышали свою музыку, самозабвенно, с музыкой делали все технически сложные элементы, все тройные прыжки.

Я считаю, что места распределились правильно. Хендрикс именно боролась в произвольной программе, за счет темпа, который в этой программе у нее есть, за счет большой скорости. Поздравляю Настю с сильнейшим, красивым и нежным прокатом.

Конечно, были бы наши одиночницы, был бы другой расклад. Ждем, когда нас туда позовут, очень обидно сидеть дома со своими спортсменами ни за что ни про что. И наши юниоры тоже сидят дома, хотя они ни за что не отвечают, не участвуют в соревнованиях», – сказала Тарасова.