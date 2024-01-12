Берулава о серебре на Евро: «Физически мы все готовы, но выигрывает тот, у кого холоднее голова»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию пары сборная Грузии Лука Берулава Анастасия Метелкина Фигурное катание

Анастасия Метелкина и Лука Берулава высказались о серебре на чемпионате Европы.

Фигуристы сборной Грузии набрали 196,14 балла по сумме программ. Победили итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (199,19).

«Для меня был важен чистый прокат, в первую очередь. Это не получилось сегодня, к сожалению. Будем работать над ошибками, для меня было так: если мы прокатаем чисто – потом будут решать судьи. А так как я упала – внутри не рассчитывала на победу.

Я очень рада, что мы на пьедестале. Это серьезный старт, это важная медаль. Но скрывать не буду: я разочарована, что не получилось откатать чисто, как мы это умеем», – передает слова Метелкиной корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Не все получилось сегодня, но это спорт, все бывает, это наш первый сезон вместе. Серебро – это тоже медаль, мы ею довольны и рады. Будем работать над ошибками.

На таких серьезных турнирах больше зависит, как ты подготовлен головой, а не физически. Отговорок никаких быть не может – мы подошли к этому старту в отличной форме. Но физически-то мы все готовы на таком уровне, но выигрывает тот, у кого холоднее голова», – добавил Берулава.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ наталья Головченко
Конечно🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Не у кого, холодная голова, а у кого правильная федоа!!!
Это Вы к чему? Что Вас не устраивает в результате МБ? Они с ошибками на каскаде, падением с сальхова и ошибкой на вращении с серебром . Так что судьи к ним очень хорошо отнеслись, не задвинули. Серебро для их проката вполне достойный результат.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий