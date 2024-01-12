Берулава о серебре на Евро: «Физически мы все готовы, но выигрывает тот, у кого холоднее голова»

Анастасия Метелкина и Лука Берулава высказались о серебре на чемпионате Европы.

Фигуристы сборной Грузии набрали 196,14 балла по сумме программ. Победили итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (199,19).

«Для меня был важен чистый прокат, в первую очередь. Это не получилось сегодня, к сожалению. Будем работать над ошибками, для меня было так: если мы прокатаем чисто – потом будут решать судьи. А так как я упала – внутри не рассчитывала на победу.

Я очень рада, что мы на пьедестале. Это серьезный старт, это важная медаль. Но скрывать не буду: я разочарована, что не получилось откатать чисто, как мы это умеем», – передает слова Метелкиной корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Не все получилось сегодня, но это спорт, все бывает, это наш первый сезон вместе. Серебро – это тоже медаль, мы ею довольны и рады. Будем работать над ошибками.

На таких серьезных турнирах больше зависит, как ты подготовлен головой, а не физически. Отговорок никаких быть не может – мы подошли к этому старту в отличной форме. Но физически-то мы все готовы на таком уровне, но выигрывает тот, у кого холоднее голова», – добавил Берулава.