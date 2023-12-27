Семененко о чемпионате России-2024: «Я счастлив. Эта медаль дорогого стоит – очень много сил и труда вложено в эту победу»

Фигурист Евгений Семененко поблагодарил за поддержку на чемпионате России.

«Закончился чемпионат России по фигурному катанию на коньках – это был потрясающий по накалу страстей праздник. В этом году соревнования были особенно запоминающимися фейерверком сложных прыжков, жестким противостоянием и напряженной борьбой.

И, как в прошлом году, пишу, что я счастлив! Эта медаль дорогого стоит – очень много сил и труда вложено в эту победу.

Я благодарен всем, кто причастен к моим успехам – это и Ваша победа безусловно. Алексей Николаевич , Татьяна Николаевна, весь тренерский штаб, спасибо за подготовку, за наставления, за грамотные советы, за то, что всегда рядом.

, , Елизавета Навиславская – спасибо за постановку программ, оригинальность хореографии.

Моя семья – веру в меня и поддержку я чувствую всегда и везде. Сергей Александрович – врач с большой буквы, травмы случаются, но он способен в кратчайшие сроки поставить меня «на коньки».

И, конечно, мои дорогие болельщики – самые лучшие, самые добрые, самые вежливые – спасибо за внимание, за подарки, за поддержку.

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пусть он принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение желаний и поставленных целей. До встречи на новых стартах в 2024 году!» – написал двукратный чемпион России.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все