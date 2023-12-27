Семененко о чемпионате России-2024: «Я счастлив. Эта медаль дорогого стоит – очень много сил и труда вложено в эту победу»

Теги сборная России Алексей Мишин чемпионат России мужское катание Никита Михайлов Бенуа Ришо Евгений Семененко Елизавета Навиславская Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко поблагодарил за поддержку на чемпионате России.

«Закончился чемпионат России по фигурному катанию на коньках – это был потрясающий по накалу страстей праздник. В этом году соревнования были особенно запоминающимися фейерверком сложных прыжков, жестким противостоянием и напряженной борьбой.

И, как в прошлом году, пишу, что я счастлив! Эта медаль дорогого стоит – очень много сил и труда вложено в эту победу.

Я благодарен всем, кто причастен к моим успехам – это и Ваша победа безусловно. Алексей Николаевич Мишин, Татьяна Николаевна, весь тренерский штаб, спасибо за подготовку, за наставления, за грамотные советы, за то, что всегда рядом. 

Бенуа Ришо, Никита Михайлов, Елизавета Навиславская – спасибо за постановку программ, оригинальность хореографии.

Моя семья – веру в меня и поддержку я чувствую всегда и везде. Сергей Александрович – врач с большой буквы, травмы случаются, но он способен в кратчайшие сроки поставить меня «на коньки».

И, конечно, мои дорогие болельщики – самые лучшие, самые добрые, самые вежливые – спасибо за внимание, за подарки, за поддержку.

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пусть он принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение желаний и поставленных целей. До встречи на новых стартах в 2024 году!» – написал двукратный чемпион России.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

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4 комментария
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Хороший пост, и тебя Женя, с наступающим!
Удачи и здоровья в новом году!
+6
0
+6
Очень много грибов Мишина вложено в эту победу 👍
+10
-6
+4
И тебя Женя с победой на ЧР и с наступающим Новым годом ! Здоровья, благополучия, удачи и успеха в новом году в спорте и учёбе !
+2
-1
+1
Мда....
+3
-2
+1
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