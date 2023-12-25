Евгений Семененко: «Когда я только поступил в медицинский, Мишин с опаской отнесся к этому. Но оказалось, что совмещать реально»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал, как тренер отреагировал на его поступление в медвуз.

Семененко учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

— Алексей Николаевич Мишин поддерживает своих спортсменов в том, что они развиваются в разных направлениях.

— Да. Алексей Николаевич и сам закончил престижный технический вуз. Но когда я только поступил, он с опаской отнесся к этому, и я его прекрасно понимаю — это сложный вуз. На его месте я бы отреагировал абсолютно так же.

Но оказалось, что совмещать реально. Сейчас он меня всегда поддерживает в этом плане, интересуется, как дела в учебе. Иногда можем и что-то касаемо спорта и медицины обсудить.

— В прошлом году ты выиграл чемпионат России, главный национальный старт. Международных турниров пока нет. Не было мысли посвятить больше времени учебе? 

— Я уже привык к такому образу жизни. Раз механизм работает, зачем что-то изменять?

— Психологически сильно устаешь? Удается как-нибудь разгрузиться?

— Курс один из самых сложных. Надо сказать, этот семестр дался нелегко, приходилось спать по пять часов в сутки, а перед итогами и того меньше. Сейчас уже попробую разгрузиться, может, получится, говорят, следующий семестр легче, – сказал Семененко. 

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10 комментариев
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Терпи Женя до летней сессии, а на 4-м курсе уже будет намного легче, когда пойдут лечебные кафедры и цикловые занятия. Удачи !
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Удивил. Одна бывшая вон сразу два университета совмещает , позирование на Первом и в " кружках" ....
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Ответ Загимед
Странный ответ про внимание учебе. Очевидный же ответ - да, конечно, все свободное время я посвящаю учебе. А не - да ладно, и так сойдет
Вы в текст вчитайтесь вначале)) Мишин интересуется учебой Семененко, Мишин))
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Ты умный способный тебе легко даётся коль ты талантливый.Господу Богу спасибо за тебя.
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Ответ RusVector
Не дай бог к таким врачам на прием потом попасть! Невозможно ведь учиться хорошо и кататься одновременно! Поэтому такие врачи и не видели переломов у Синицыной той же или еще хуже вобще другие диагнозы ставят!
Прежде, чем хаять медицину - одень халат и отдежурь сутки. И без отмаз про отсутствие диплома - санитаром. А то ругать - молодцы - а случись что - молятся на простую районную неотложку, сотрудники которой вместо работы отписываются от жалоб таких как вы.
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Почитаешь наших спортсменов и разовьётся куча комплексов. Одна прочитала две книги и стала юристом, другая учится в двух вузах с лексиконом пятилетнего ребёнка, про мед между спортом и шоу вообще молчу. Ходить на лекции, семинары, практики-занятие для лузеров.
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Ответ Vasily Ivanov
Удивил. Одна бывшая вон сразу два университета совмещает , позирование на Первом и в " кружках" ....
Ну, у неё отлично получается, из универа не выгоняют)
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