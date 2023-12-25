Евгений Семененко: «Когда я только поступил в медицинский, Мишин с опаской отнесся к этому. Но оказалось, что совмещать реально»

Евгений Семененко рассказал, как тренер отреагировал на его поступление в медвуз.

Семененко учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

— Алексей Николаевич Мишин поддерживает своих спортсменов в том, что они развиваются в разных направлениях.

— Да. Алексей Николаевич и сам закончил престижный технический вуз. Но когда я только поступил, он с опаской отнесся к этому, и я его прекрасно понимаю — это сложный вуз. На его месте я бы отреагировал абсолютно так же.

Но оказалось, что совмещать реально. Сейчас он меня всегда поддерживает в этом плане, интересуется, как дела в учебе. Иногда можем и что-то касаемо спорта и медицины обсудить.

— В прошлом году ты выиграл чемпионат России, главный национальный старт. Международных турниров пока нет. Не было мысли посвятить больше времени учебе?

— Я уже привык к такому образу жизни. Раз механизм работает, зачем что-то изменять?

— Психологически сильно устаешь? Удается как-нибудь разгрузиться?

— Курс один из самых сложных. Надо сказать, этот семестр дался нелегко, приходилось спать по пять часов в сутки, а перед итогами и того меньше. Сейчас уже попробую разгрузиться, может, получится, говорят, следующий семестр легче, – сказал Семененко.