Чемпионат Японии. Сакамото победила, Чиба – 2-я, Шимада – 3-я, Михара – 5-я, Йошида – 7-я

Теги результаты сборная Японии чемпионат Японии женское катание Каори Сакамото Вакаба Хигучи Маи Михара Рион Сумийоши Хана Йошида Мао Шимада Ринка Ватанабе Моне Чиба Рена Уэзоно Фигурное катание

Каори Сакамото выиграла чемпионат Японии по фигурному катанию.

Чемпионат Японии

Нагано

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото – 233,12

2. Моне Чиба – 209,27

3. Мао Шимада – 202,18

4. Рена Уэзоно – 200,69

5. Маи Михара – 199,56

6. Ринка Ватанабе – 194,88

7. Хана Йошида – 194,22...

10. Рион Сумийоши – 185,22...

12. Вакаба Хигучи – 180,67

Произвольная программа

1. Каори Сакамото – 154,34

2. Моне Чиба – 141,25

3. Мао Шимада – 136,95

4. Рена Уэзоно – 134,47

5. Маи Михара – 131,86

6. Хана Йошида – 131,49

7. Ринка Ватанабе – 131,22...

9. Рион Сумийоши – 128,52...

12. Вакаба Хигучи – 122,70

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16 комментариев
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Ответ Лакс
у Каори на ЧМ22 в ПП было 155.77 с флутцем (неясным в протоколе). Видимо и сейчас так же. Вопрос что будет с ЖО Японии после её ухода при таком отрыве сейчас. Попробую ванговать - уйдет как только допустят наших чтобы не развенчивать свои титулы.
Она не уходила и при Трусовой и Щербаковой, а Валиеву превзошла на ОИ, чего ей тем более бояться текущих наших девочек, у которых нет компонентов и ультра си тают на глазах
+8
-2
+6
Ответ Igor_Smr
Из удачных ультрасей за 2 программы только у Шимады 2 трикселя. Но накосячила на других прыжках. Это по протоколам.
Неудачные четверные у Сумиоши, Шимады, триксели у Йошиды, Хигучи, Ринки - замес был знатный видать за квоты
+4
0
+4
Ответ Амброзия
Поздравляю Каори с 4 местом на чемпионате России!!!
Хз хз, подозреваю Каори укатала бы Валлиньку в ее текущем состоянии...
+3
-1
+2
Ответ Настя Розова
Итого Каори точно на ГС, Моне тоже, а за третью путевку на ЧЧК будут рубиться Май, Ринка и Хана...
Составы уже определены.
ЧЧК:
Mone Chiba
Mai Mihara
Rinka Watanabe

ЧМ:
Kaori Sakamoto
Mone Chiba
Hana Yoshida
+2
0
+2
Из удачных ультрасей за 2 программы только у Шимады 2 трикселя. Но накосячила на других прыжках. Это по протоколам.
+1
0
+1
Ну Каори понятно первая, но Моне какая молодец! С серебром девочку из Сендая))
+1
0
+1
Ответ Alina Kernes
Составы уже определены. ЧЧК: Mone Chiba Mai Mihara Rinka Watanabe ЧМ: Kaori Sakamoto Mone Chiba Hana Yoshida
О, спасибо вам...
+1
0
+1
Кто ж на ЧМ кроме Каори поедет, интересно 🤔
+1
-1
0
Малая Рена Уэзоно, которой 13 лет, на четвёртом месте. Молодцы, японцы. У них своя свадьба. А Каори была убедительна, надо сказать, в отличие от Михары...
+1
-1
0
Итого Каори точно на ГС, Моне тоже, а за третью путевку на ЧЧК будут рубиться Май, Ринка и Хана...
0
0
0
Кроме Сакамото, которая сдаёт, а ей всё равно гое ставят как не в себя, никого у Японии нет до сезона 26/27. Там будет замена Сакамото на Шимаду.
Остальные дохленькие, даже те, кто по праздникам прыгает ультра-си на плюс - хотя они и могут быть довольно высоко иной раз на том или ином турнире, но это лишь из-за того, что соперники совсем, как правило, никакие.
+1
-1
0
Ответ Юркин Клоп
Она не уходила и при Трусовой и Щербаковой, а Валиеву превзошла на ОИ, чего ей тем более бояться текущих наших девочек, у которых нет компонентов и ультра си тают на глазах
Очевидно для нормальных болельщиков что Валиеву можно превзойти только превысив её рекорды.
И даже фраза проф. Мишина "Победила, но не превзошла" не подходит для ситуации в Пекине.
В ПП командника Камила "превзошла" Каори на 30,3 балла.
При разбане наши будут и опытнее и в другой форме, как это было раньше.
При Т и Щ, ранее при Загитовой, не уходила потому что при них она была без титулов. Очевидно любому что лучше уйти после титула, а не после не попадания на подиум.
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Ответ Леличек
Ну Каори понятно первая, но Моне какая молодец! С серебром девочку из Сендая))
В 18 то лет Моне уже не девочка в ФК, а предпенсионерка. (
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