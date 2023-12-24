Чемпионат Японии. Сакамото победила, Чиба – 2-я, Шимада – 3-я, Михара – 5-я, Йошида – 7-я
Каори Сакамото выиграла чемпионат Японии по фигурному катанию.
Чемпионат Японии
Нагано
Женщины
Итоговое положение
1. Каори Сакамото – 233,12
2. Моне Чиба – 209,27
3. Мао Шимада – 202,18
4. Рена Уэзоно – 200,69
5. Маи Михара – 199,56
6. Ринка Ватанабе – 194,88
7. Хана Йошида – 194,22...
10. Рион Сумийоши – 185,22...
12. Вакаба Хигучи – 180,67
Произвольная программа
1. Каори Сакамото – 154,34
2. Моне Чиба – 141,25
3. Мао Шимада – 136,95
4. Рена Уэзоно – 134,47
5. Маи Михара – 131,86
6. Хана Йошида – 131,49
7. Ринка Ватанабе – 131,22...
9. Рион Сумийоши – 128,52...
12. Вакаба Хигучи – 122,70
ЧЧК:
Mone Chiba
Mai Mihara
Rinka Watanabe
ЧМ:
Kaori Sakamoto
Mone Chiba
Hana Yoshida
Остальные дохленькие, даже те, кто по праздникам прыгает ультра-си на плюс - хотя они и могут быть довольно высоко иной раз на том или ином турнире, но это лишь из-за того, что соперники совсем, как правило, никакие.
И даже фраза проф. Мишина "Победила, но не превзошла" не подходит для ситуации в Пекине.
В ПП командника Камила "превзошла" Каори на 30,3 балла.
При разбане наши будут и опытнее и в другой форме, как это было раньше.
При Т и Щ, ранее при Загитовой, не уходила потому что при них она была без титулов. Очевидно любому что лучше уйти после титула, а не после не попадания на подиум.