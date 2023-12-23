Матвей Янченков: «Была борьба за третье место. Были нервы, но рады, что справились»

Чикмарева и Янченков поделились эмоциями после выступления на чемпионате России.

На турнире в Челябинске Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали бронзовые медали.

: Была борьба за третье место. Были нервы, но рады, что справились. Целый день на нервах. Круто, повторюсь, что справились.

: Скажу, что старт был для меня волнителен. Волнительнее, чем этапы Гран‑при. Но я рада, что мы справились с нервами, показали, что умеем, и показали хороший результат.