Матвей Янченков: «Была борьба за третье место. Были нервы, но рады, что справились»

Теги сборная России чемпионат России пары Матч ТВ Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Чикмарева и Янченков поделились эмоциями после выступления на чемпионате России.

На турнире в Челябинске Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали бронзовые медали. 

Янченков: Была борьба за третье место. Были нервы, но рады, что справились. Целый день на нервах. Круто, повторюсь, что справились.

Чикмарева: Скажу, что старт был для меня волнителен. Волнительнее, чем этапы Гран‑при. Но я рада, что мы справились с нервами, показали, что умеем, и показали хороший результат. 

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6 комментариев
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Катя и Матвей, вы просто котики! спасибо за такие прокаты! самые душевные поздравления вам, ведь эта бронза в условиях нынешней конкуренции для молодой пары самое что ни на есть достижение! удачи в следующем сезоне и сохранять такие же прекрасные теплые отношения в паре) ТШ Слюсаренко - повторюсь - гении!
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-1
+11
Самую юная пара и уже в призах
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+7
Яркие и скоростные ребята, очень за них болела. Молодые и наглые в хорошем смысле - первый сезон во взрослых и уже третье место на ЧР о многом говорит.
+2
0
+2
Ребята вы молодцы, но выбросы Катя вытягивает, прыжки усложнять надо. А конкуренты ошибались.
+3
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УРА. Я ТАК БОЛЕЛА ЗА РЕБЯТ. Я счастлива. РЕБЯТАМ ПРОГРЕССА И ПОБЕД
+1
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Не понимаю, как выбросы на две ноги можно плюсовать.
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