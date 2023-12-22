«Им прям хочется упасть, что ли? Там что, медом намазано? Не должен так будущий чемпион России кататься». Влог Загитовой о короткой программе мужчин на ЧР

Теги Первый канал чемпионат России мужское катание Алина Загитова Фигурное катание

Первый канал представил новый влог Алины Загитовой с чемпионата России по фигурному катанию.

Олимпийская чемпионка пообщалась с фигуристами после прокатов короткой программы.

После короткой программы у мужчин лидирует Владислав Дикиджи. С произвольными программами фигуристы выступят сегодня, 22 декабря.

Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, кто откатал чисто?

18 комментариев
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Да, мальчики в короткой жгли. Мы тоже переживали. Надеюсь, что сегодня хотя бы вторая и третья разминка покажут программы, а не завалы. Всем чистых прокатов по возможности.
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Парни в короткой конечно нападали знатно) В ПП желаю всем обязательно реабилитироваться и показывать свой максимум. Очень волнительно за сегодняшний турнир
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Как хорошо что ее нет в прямом эфире и я это могу не смотреть
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Приятно, что лидеры не падали. А причина падений в том, что мужчины наши серьёзно усложнились и, ради чистоты катания, не хотят понижать сложность, они её накатывают, привыкают к ней. Мне это нравится. Спасибо Алине за очередной классный влог!
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Доколе загитову будут пихать во все события фигурки... Просто какое то перенасыщение уже от заги
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Ответ Gemma157
Ей заняться нечем, особенно ничего делать не умеет, а попиариться охота. Вот и пристроили ее на первый канал влоги клепать..
Да, попиариться точно умеет.
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Ответ Александр Шульгин
Как хорошо что ее нет в прямом эфире и я это могу не смотреть
Ну что же, вы сделали свой выбор в пользу вакуума.
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Я помню когда у нас была Универсиада, так во время короткой, рядом с нами почти все падали. Причём многие спортсмены были высокого уровня. Мы предположили, что может на льду дефект в этом месте был. Или первый упавший повредил :))
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Эти влоги ценны тем, что фигуристы делятся своими впечатлениями сразу после проката, когда эмоции ещё такие живые и искренние, Алинина заинтересованность, дружелюбие и знание предмета располагают к этому.
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Ответ Большой Влад
Испанский позор
Позор это твоя любимка. А здесь отличный влог.
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Ответ закрыт по беспределу
Проявляльщица явно лишняя на этом празднике ФК
Ей заняться нечем, особенно ничего делать не умеет, а попиариться охота. Вот и пристроили ее на первый канал влоги клепать..
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