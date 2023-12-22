«Им прям хочется упасть, что ли? Там что, медом намазано? Не должен так будущий чемпион России кататься». Влог Загитовой о короткой программе мужчин на ЧР

канал представил новый влог с чемпионата России по фигурному катанию.

Олимпийская чемпионка пообщалась с фигуристами после прокатов короткой программы.

После короткой программы у мужчин лидирует Владислав Дикиджи. С произвольными программами фигуристы выступят сегодня, 22 декабря.

Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, кто откатал чисто?