«Им прям хочется упасть, что ли? Там что, медом намазано? Не должен так будущий чемпион России кататься». Влог Загитовой о короткой программе мужчин на ЧР
Первый канал представил новый влог Алины Загитовой с чемпионата России по фигурному катанию.
Олимпийская чемпионка пообщалась с фигуристами после прокатов короткой программы.
После короткой программы у мужчин лидирует Владислав Дикиджи. С произвольными программами фигуристы выступят сегодня, 22 декабря.
Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, кто откатал чисто?