Данилкина о том, как пыталась встать в пару с Глейхенгаузом: «Попробовали покататься одну тренировку, но произошло недопонимание с моим тренером»

Теги сборная России танцы на льду Влада Данилкина Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Тренер Влада Данилкина рассказала о попытке встать в пару с Глейхенгаузом.

«Одиночное (катание) было очень сложным периодом. Я каталась у Натальи Петровной Дубинской, кажется, до 12 лет. Выучила все тройные, но на соревнованиях их не показала, потому что произошел очень сильный скачок в росте.

Из-за этого было эмоционально сложно. В тот момент, когда я сильно пала духом, из танцев пришла тренер Анжелика Кирхмайер, бывшая жена Олега Овсянникова. Она пригласила меня попробовать покататься с партнером.

Встала в пару с Ярославом Катлицким, который уже до этого катался с партнершей, имел опыт. Мы быстро скатались, начали выступать, но продлилось это недолго. Встали в пару где-то в апреле, начали выступать в сентябре, отобрались на первенство России, но после последнего этапа Кубка он сказал, что заканчивает кататься со мной.

Мы позвали Даню Глейхенгауза из одиночного, который рассматривал переход в танцы из-за травмы. Попробовали покататься одну тренировку, но у меня произошло какое-то недопонимание с моим тренером, ей резко стало все не так.

Дело было не в Дане. Я просто не понимала резкую смену настроения тренера. Приходишь с новым партнером пробоваться, и тебе при нем говорят, что ты ужасная, «все плохо», «ты ничего не умеешь» и не говорят никакой конкретики, что не так и что необходимо сделать, чтобы исправить.

Убежала за дверь и сказала маме, что я не могу кататься больше у этого специалиста. Ну, соответственно, с Даней мы больше не катались, и я ушла от Анжелики», – рассказала Данилкина

Видели, как катался юный Глейхенгауз? Никогда не прыгал четверные, после травмы спасал карьеру в танцах, ненавидел (все так!) хореографию

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1 комментарий
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У Дубинской так же почти до 12 лет тренировалась и Валиева. Наверно потому что её муж и сын Самохины танцоры, многие её подопечные переходили в танцы.
А это Авер, Кацалапов, Николай Морозов и др.
Камила в документалке говорит что маме сказали что у неё ноги длинноваты для одиночного. И спрашивается, не Дубинская ли хотела пристроить Камилу в танцы.
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